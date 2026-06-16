Provningsspecialist
Xylem Water Solutions Global Services AB / Maskiningenjörsjobb / Emmaboda Visa alla maskiningenjörsjobb i Emmaboda
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I tillverkningen ingår alla moment från gjutning fram till färdig produkt. På siten finns det förutom kärnverksamheten inom produktion även distributionscenter, finansavdelning, produktutveckling, IT, HR med mera.
Nu söker vi efter vår nästa Provningsspecialist som vill komplettera vårt befintliga team i Emmaboda. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som provningsspecialist fyller du en viktig funktion i att tillhandahålla teknisk support för samtliga provningsanläggningar på vår produktionssite i Emmaboda. Det är en varierande tjänst där du är involverad i flera olika processer kring provningen av våra pumpar. I detta ingår exempelvis planering och genomförande av kundbesök, dokumentation och uppföljning av statistik kring provning av pumpar, att hålla i utbildningar inom området för interna avdelningar, inköp av provutrustning samt att ta fram relevanta interna styrdokument för arbetet kring provning. Du är även systemägare för vår provningsmjukvara.
Du är en del av vår kvalitetsavdelning och blir den tredje provningsspecialisten i teamet. Du rapporterar till sitens Kvalitetschef. Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med varierande arbetsdagar, både vad gäller tempo och arbetsuppgifter, och som har förmågan att driva flera processer framåt parallellt. I rollen ingår både utåtriktade och administrativa uppgifter, och det är viktigt att du trivs med variationen. Som provningsspecialist är du ofta vårt ansikte utåt vid kundbesök och provningsinspektioner, och vi ser att du har förmågan att genomföra dessa på ett serviceinriktat och pedagogiskt sätt.
Vidare ser vi att du som söker har:
• En avslutad utbildning inom teknik på universitets- eller högskolenivå
• Tidigare erfarenhet av arbete inom kvalitet, testning och-/eller provning i en tillverkande industri
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Ett stort tekniskt intresse
Information
Välkommen in med din ansökan. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg och att urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Daniel Långberg, Corporate Recruiter, på daniel.langberg@xylem.com
.
Representant för Unionen är Anna Skansfors, Representant för Akademikerna/ Sverige Ingenjörer är Jenny Johansson, Representant för Ledarna Martin Johansson, Representant för IF Metall Sofie Malmborg, 0471-24 70 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
STÅLVÄGEN 2 (visa karta
)
361 80 LINDÅS Jobbnummer
9965091