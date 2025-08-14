Provningsingenjör till Gävle!
2025-08-14
Är du nyfiken och drivs av att leta fel och brister genom tekniska provningsmetoder? Som provningsingenjör inspekterar du objekt och trycksatta anordningar ute hos kund med hjälp av metoder som röntgen och ultraljud. Genom att inspektera sådant vi inte kan se med blotta ögat kan du vara med och bidra till ett säkrare samhälle!
Om rollen:
I rollen som provningsingenjör är du antingen ute hos kund och utför jobbet eller så tar du ett stickprov för att analysera materialet i ett av Kiwas laboratorium. Du arbetar med återkommande kontroll eller förebyggande underhåll för att mäta status och hälsan på objekt och dess kritiska komponenter och utrustning. I arbetet ingår att utföra exempelvis okulärbesiktningar, ultraljudsprovning, röntgenprovning och läckageprovning. Genom att använda sig av dessa olika provningsmetoder kan vi testa och inspektera objekt för sådant vi inte kan se med blotta ögat och hjälper kunden att i ett tidigt stadie lokalisera skador för att motverka eventuella kostsamma haverier. Under en arbetsvecka hinner du komma i kontakt med flertalet olika objekt som exempelvis tryckkärl, cisterner, rörledningar och turbiner.
Rollen är placerad i Gävle där dagliga resor samt resor med övernattning förekommer.
Har du vad som krävs?
Är du en tekniskt intresserad problemlösare som dessutom är kommunikativ och ansvarstagande? Tycker du att det är spännande att använda avancerade metoder för att hitta dolda fel och brister? Då är det här rätt roll för dig!
Du har:
Teknisk gymnasieutbildning alternativt högskoleingenjör eller motsvarande
Ett intresse för teknik och människor
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Det är meriterande om du jobbat som provningsingenjör sedan innan och har erfarenhet av olika provningsmetoder.
Vad kan du förvänta dig av oss i gengäld?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation vilket är tack vare våra medarbetare som genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och även till samhället. Därför satsar Kiwa mycket på sina anställda och deras utveckling. Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildningar kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas när du är en del av Kiwa! Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!
Trygg och stabil anställning- Kiwa har kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Ersättning för bland annat läkarvård, vaccinationer och möjlighet till en grundlig hälsoanalys
En timbank så du kan vara ledig när du vill- inte bara när kalenderns röda dagar infaller
Möjligheten att åka med på Kiwas skidresa tillsammans med ca 100 härliga kollegor
Så här söker du
Ansök via vår hemsida och registrera ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor gällande rollen kontakta enhetschef Daniel Larsson på tfn. 0104790485 eller maila rekryteringsansvarig Sofia Kjellström på sofia.kjellstrom@kiwa.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför undanbe oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Kiwa
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 12 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
Övrig information
Kiwas målsättning är att ha en arbetsplats som är drogfri. Därför genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
