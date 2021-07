Provningsingenjör mekanisk provning - Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB - Logistikjobb i Mjölby

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Logistikjobb / Mjölby2021-07-07Avdelningen Test & Verification är en del av R&D på Toyota Material Handling. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra truckkonstruktioner uppfyller alla krav som ställs på dem. Målet är att förverkliga att företaget blir "Indisputible No 1" avseende produktkvalitet, säkerhet och prestanda.Vi söker en nyfiken och driven person för att öka vår förmåga att testa produkter och system inom avancerad materialhantering och automation. Vi behöver Dig som kan kombinera kreativitet, innovation och problemlösning med ett analytiskt och granskande förhållningssätt.Tjänsten finns i arbetsgruppen Strength & Durability vars huvudsakliga ansvar är provning av mekaniska lösningar på delsystemnivå och komplett truck. Arbetsuppgifterna innebär provning mot normer och lagkrav men också livslängdsprovning för långsiktig kvalitetssäkring. Jobbet är tekniknära och omväxlande med en spännande mix av teoretiska och praktiska arbetsmoment.Som provningsingenjör på Toyota kommer du att arbeta med:Som provningsingenjör tar du ett stort ansvar för produktens framgång och kvalitet under många år hos våra kunder. Du bygger en stark kunskap och helhetsförståelse för våra produkter parallellt med en djup kompetens kring provmetodik och mätteknik.I rollen som provningsingenjör får du arbeta inom många områden nära produkten, några exempel:* Provning mot funktionskrav och norm/lagkrav* Livslängdsprovning av komponenter och delsystem* Felsökning och problemlösning* Utformning av automatiserade provningsriggar samt dess styrsystem* Utveckling av provmetoder och angreppssätt inom främst mekanikområdet* Analys och dokumentation av mätdata och resultatArbetet sker i nära samarbete med andra provingenjörer och med övriga R&D-kollegor. Vi arbetar teambaserat i lokaler som möjliggör modifieringar på produkterna, prototypbyggnation samt hantering av våra produkter i kundlik miljö.Vilka är Toyota Material Handling?På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från trotjänare som manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och innovativa energilösningar. Hos oss står medarbetaren i fokus och våra medarbetare beskriver oss som ett vänskapligt bolag med fokus på personlig utveckling, personligt ansvar och hälsa.Hållbar arbetsgivarePå Toyota eftersträvar vi att vara en hållbar arbetsgivare genom vårt framstående miljöarbete och vår personalpolitik. Vi har i dagsläget bland annat en koldioxidneutral produktion och en KRAV-märkt personalrestaurang. Vidare erbjuder vi vår personal goda träningsmöjligheter genom gruppträning åtta gånger per vecka och ett nyrenoverat gym.PendlingVi har goda pendlingsmöjligheter med pendeltåg och bil från de flesta städerna i Östergötland, 30 minuter från Linköping och 20 minuter från Motala. Vi erbjuder gratis parkering inom 5 minuter från din arbetsplats med fri tillgång till motorvärmare.Din ansökanLåter det intressant? Ansök i så fall innan 2021-09-15. Vi kommer att arbeta löpande med urvalet när vi är tillbaka från semester 18 aug 2021.Kontakta gärna våra medarbetare för mer information* Fredrik Holmberg, chef Test & Verification, 0142-89729* Joakim Jennsjö, chef Strength & Durability, 0142-86211Instagram: ToyotaMHswedenLinkedin: Toyota Material Handling Manufacturering Sweden ABYoutube: Toyota Material HandlingTill tjänsten som Provningsingenjör mekanisk provning söker vi dig som har/är* Är civil- eller högskoleingenjör och etablerad inom området.* Gillar att blanda teoretisk och praktisk kunskap inom mekanik och/eller elektronik.* Har stark drivkraft och ansvarskänsla.* Har god förmåga att jobba i flera projekt samtidigt och trivs i en roll där samarbete, leverans och prioriteringsförmåga är viktigt.* Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-07-07Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2022-01-03Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB5852698