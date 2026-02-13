Provningsingenjör med inriktning mot mät- och dataanalys
2026-02-13
Söker du en tjänst som är omväxlande, innehållsrik och fylld av tekniska frågeställningar kompletterat med möjligheter att fördjupa din mättekniska ingenjörskompetens och analysförmåga? Här har du ett bra tillfälle som ger dig möjlighet att kombinera ditt teknik- och utvecklingsintresse i nära samverkan med våra konstruerande enheter.
Som Provningsingenjör med inriktning mot mät och dataanalys ansvarar du för planering och genomförande av prov och mätningar samt analys och rapportering av test- och verifieringsresultat. Mätningar sker på komponent-, delsystem- och på vagnsnivå inom olika områden såsom exempelvis ljud, vibrationer, töjning och kraft. Du utarbetar en provstrategi, väljer och monterar mätutrustning, och ansvarar för provgenomförandet i lab-miljö eller i fordon. Du utvärderar och analyserar sedan mätdatat, samt rapporterar resultat och ger förslag på nästa steg.
Den du är
Du är troligen utbildad Civilingenjör/Högskoleingenjör. Framförallt har du en god teknisk förståelse och analytisk förmåga, gärna med utbildning och erfarenhet inom mätteknik alternativt har du arbetslivserfarenhet likvärdig med detta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. En stor del av arbetet innebär samarbete med andra varför det måste vara något du uppskattar och trivs med.
Du bör ha erfarenhet av testverksamhet inkl. analys och rapportering av resultat, ha en god förmåga att kommunicera i tal & skrift på såväl svenska som engelska.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad, resultatfokuserad, relationsskapande och intresserad av utveckling av såväl produkter och arbetsmetoder som din egen kompetens.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik med en unik blandning av arbete förlagt i fält, labb och kontor. Du går in i en roll med många kontaktytor och stora möjligheter. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Fredrik Walter, Head of Subsystem Test , 0660 - 805 13 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, 070-842 23 35, AxÖ Consulting.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag den 17 mars 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
