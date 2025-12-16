Provningsingenjör
Professional Galaxy AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2025-12-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Södertälje
, Järfälla
, Stockholm
, Solna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Provningsingenjör på uppdrag hos vår kund
Kunden som är belägen i Södertälje har en stor mängd intressanta och utmanande uppdrag som drivs på grund av både marknads- som lagkrav. Uppdraget utförs inom R&D på en grupp som utför provning i rigg. KRAVPROFIL
Erfarenhet från riggprovning hos kunden är ett krav
Enbart svensktalande profiler Övrigt DIN ANSÖKAN Kunden uppskattar om tillträde sker så snart som möjligt och vi önskar därmed svar snarast, kandidatutvärdering sker löpande. Om du är den vi söker - skicka in din intresseanmälan. Bifoga en kort motivering där du utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta lyfter fram varför du passar i rollen. Se också till att ditt CV är säljande och representativt för vår verksamhet.
Övrig information
Uppdragsstart: ASAP Arbetsmodell: På plats Uppdragslängd: 12 Månader
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se Jobbnummer
9647245