Provningsingenjör - Vibrationsprovning i labbmiljö
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje
2026-01-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din ingenjörskarriär och arbeta med avancerad provning i en spännande labbmiljö?
Vi söker nu en provningsingenjör till vårt team i Södertälje. Här får du chansen att kombinera praktiskt arbete med teknisk analys och bidra till utvecklingen av framtidens motor- och drivlinekomponenter.
Om rollen
Som provningsingenjör blir du en del av ett engagerat team som testar och analyserar komponenters hållfasthet och livslängd. Du kommer främst att arbeta med vibrationsprovning på stora skakbord i vårt labb - en praktisk och analytisk roll där du får använda din ingenjörskompetens på riktigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förbereda och genomföra vibrationsprov på motorkomponenter.
• Samarbeta med konstruktionsgrupper för att verifiera komponenters livslängd.
• Övervaka pågående tester, felsöka och rigga om vid behov.
• Analysera resultat och skriva rapporter.
• Bidra med idéer för förbättringar och nya testmetoder.
Vi erbjuder dig
• En dynamisk arbetsmiljö med både labb och kontor.
• Möjlighet att utvecklas inom avancerad provning och analys.
• Ett team som värdesätter nyfikenhet, problemlösning och samarbete.
• Flexibla arbetstider och en kultur som uppmuntrar lärande.
Vem är du?
Vi tror att du är nyexaminerad civil- eller högskoleingenjör inom mekanik, maskinteknik, farkost eller materialteknik - och att du har ett intresse för praktiskt arbete i labbmiljö. Du gillar att analysera, lösa problem och är inte rädd för att ta i när det behövs.
Skallkrav:
• Ingenjörsutbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå (ej YH, då rollen kräver fördjupad metodik och analys)
• Grundläggande kunskap inom vibration och signalanalys
• Engelska i tal och skrift samt svenska i tal
Meriterande:
• Erfarenhet av konstruktion (CATIA V5)
• Intresse för motorer och fordon
Körkort

Publicringsdatum2026-01-23

Dina personliga egenskaper
• Analytisk: Du gillar att förstå varför saker händer och dra slutsatser från data.
• Nyfiken: Du vill utveckla och förbättra komponenter och metoder.
• Öppen: Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med samarbete.
Om Framtiden Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Praktisk infoPlacering: Södertälje.
Start: April eller juni.
Omfattning: 100% heltid
Redo att ta nästa steg?
Ansök redan idag och bli en del av ett team som utvecklar framtidens motorer!
