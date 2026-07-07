Provledare
NKT HV Cables AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2026-07-07
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Vill du arbeta i en högteknologisk testmiljö där du leder provning av framtidens högspänningskabelsystem och samtidigt bidrar till den gröna omställningen? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Hos NKT får du möjlighet att arbeta i ett av Sveriges mest avancerade högspänningslaboratorier. I rollen som Provledare blir du en nyckelperson som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av provningar för både kundprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt. Du ansvarar för arbetet i provhallen och säkerställer att provningen genomförs säkert, effektivt och enligt gällande standarder.
Ansvara för provning i en tekniskt avancerad testmiljöSom Provledare ansvarar du för genomförandet av elektriska provningar i vårt högspänningslaboratorium med tillhörande provhallar. Du säkerställer att provningen utförs enligt gällande testplaner, standarder och säkerhetskrav samtidigt som du planerar och samordnar arbetet tillsammans med erfarna montörer och andra interna intressenter.
Du ansvarar för dina provplatser och för att provutrustningen fungerar och är korrekt kalibrerad. Rollen innebär ett nära samarbete med planering, projekt och produktion för att skapa bästa möjliga förutsättningar för säkra och framgångsrika provningar enligt uppsatta leveransplaner. Du arbetar också kontinuerligt med att identifiera förbättringsmöjligheter inom verksamheten och bidrar till utvecklingen av laboratoriets utrustning och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter:
Planera, ansvara för och genomföra provningar i högspänningslaboratoriet
Säkerställa att provningar utförs enligt testplaner, standarder och säkerhetskrav
Arbetsleda och koordinera montörer vid provuppkopplingar
Ansvara för provplatser, utrustning och kalibrering
Driva förbättringsinitiativ inom provningsverksamheten
I rollen ansvarar du även för att dokumentera genomförda provningar i testprotokoll och kontrollkort samt säkerställa att tidsunderlag och teknisk dokumentation hålls uppdaterad. Du samarbetar nära med projekt, produktion och planering för att skapa rätt förutsättningar för säkra och effektiva provningar enligt leveransplanerna. Rollen innebär också att du fokuserar på att minimera påverkan på omgivningen, utveckla arbetssätt och identifiera möjligheter till förbättringar och investeringar i laboratoriets verksamhet. Beredskapstjänst ingår som en naturlig del av rollen.
Engagerad ledare med tekniskt intresseVi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med praktiskt och operativt ansvar. Du är kommunikativ, tydlig och har förmågan att förklara tekniska instruktioner på ett pedagogiskt sätt. Samtidigt skapar du engagemang i teamet genom ett inkluderande arbetssätt och ett tydligt fokus på säkerhet och kvalitet.För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du samarbetar väl med olika funktioner och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Din tekniska förståelse ger dig god insikt i utrustning, processer och provningsverksamhet, samtidigt som du ser möjligheter till utveckling och förbättring.
Dina kvalifikationer:
Högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande kunskaper
Erfarenhet från teknisk verksamhet eller industrimiljö
God ledarskaps- och samarbetsförmåga
Intresse för teknik, kvalitet och säkerhet
God administrativ förmåga och vana av dokumentation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av provning, laboratorieverksamhet, elteknik, projektarbete eller arbetsledning inom industriell verksamhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för förbättringsarbete och utveckling av processer och arbetssätt.
Kontakt och ansökanVi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 9 augusti. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighet- och kapacitetstester kan ingå i vår rekryteringsprocess.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommaren.
Vi samlar in konfidentiell feedback om kandidatupplevelsen för att förbättra vår rekryteringsprocess. Dina svar används endast i utvecklingssyfte och påverkar inte våra rekryteringsbeslut.
Fackliga representanterSveriges Ingenjörer – Christian Fisch, +46 455 56 380Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243Ledarna – Roger Jönsson, +46 455 55 911
Vi ser fram emot din ansökan!
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8718-44297280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
9995516