Provkoordinator till Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du jobba med en världsunik storsatsning på bättre diagnostik och behandling av cancer i lever, gallgångar och bukspottskörtel?
Du erbjuds
korta beslutsvägar där allas åsikter räknas
goda möjligheter att vara med och påverka dina arbetsuppgifter och styra över din arbetsdag
möjlighet att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Medicinsk Diagnostik Karolinska är en central del av Karolinska Universitetssjukhuset, ett av världens mest välrenommerade sjukhus och en internationell ledare inom forskning och utbildning. Vår verksamhet är ackrediterad enligt ISO 15189, vilket garanterar högsta kvalitet i vårt arbete. Vi är djupt engagerade i forskning och utbildning och arbetar nära både kliniska och akademiska miljöer för att driva innovation och förbättra vårdresultat. Vi samarbetar med andra verksamheter både inom och utanför sjukhuset för att utveckla nya metoder och behandlingar som gör verklig skillnad för patienterna.
Som koordinator ansvarar du för att samordna och stödja verksamhetens olika delar. I tjänsten ingår bland annat:
Koordinering av möten, aktiviteter och arbetsflöden
Stöd i kliniska och molekylära forskningsprojekt
Hantering och sammanställning av statistik och databaser
Framtagning och uppdatering av SOP:ar (Standard Operating Procedures)
Kommunikation och samverkan med olika representanter och kliniker
Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Vi söker dig som
arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.KvalifikationerKvalifikationer
Disputerad inom molekylär biologi
Tidigare erfarenhet av koordineringsuppdrag
Kunskap om kliniska och molekylära arbetsflöden
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och implementera laboratorieprotokoll och SoP:er
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samarbeta med olika yrkesgrupper
Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av klinisk verksamhet, gärna inom klinisk forskning
Erfarenhet av arbete inom molekylär patologi
God förmåga att hantera och analysera statistik
Erfarenhet av databashantering
Erfarenhet av kvalitetssäkring och kvalitetskontroll i laboratoriemiljö (t.ex. ISO-standarder)
Erfarenhet av att samordna provlogistik mellan olika enheter och organisationer
Erfarenhet av projektledning relaterat till Precisionsmedicin
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
