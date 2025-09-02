Provkoordinator till ALS Scandinavia i Danderyd
ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
Laboratoriet i Stockholm, Danderyd fokuserar på analyser med korta svarstider. Primärt analyseras för organiska föreningar, metaller och fysikaliska kemiska parametrar i jord och vatten.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vi behöver förstärka vårt team på registreringsavdelningen i Danderyd med en provkoordinator. Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Arbetet består av att ta emot och registrera inkommande prover i vårt labdatasystem, se till att proverna fördelas och skickas vidare för analys internt eller för analys hos underleverantör. I arbetet ingår även enklare kundfrågor som rör provtagning, val av analys, provberedning och liknande.
Vi är ett ackrediterat laboratorium, enligt ISO 17025, som erbjuder våra kunder korta leveranstider vilket innebär att arbetet ska utföras effektivt och med god kvalitet. Dina egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull och förstår vikten av din roll i ett större team där alla steg i kedjan, från utskick av provmaterial fram till analysresultat är viktiga och måste utföras noggrant, effektivt och på ett säkert sätt. Vi söker dig som har naturvetenskapligt intresse. Arbetslivserfarenhet från laborativt- eller likvärdigt arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, noggrann, effektiv, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska vara lösningsorienterad och ha lätt för att lära dig nya uppgifter. Arbetet ställer också krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som verbalt, är ett krav.
Arbetstider
Dagpass 8:00-16:00, kvällspass 10:00-18:00 eller 16:00-24:00. Kvällsskiften kommer att infalla ca 1 vecka/månad, antingen hela veckor eller ett par dagar/vecka.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket gott samarbete. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är avslutad.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Viktor Rosencrantz, teamleader provkoordinator registreringsavdelningen
08-52 77 52 79
Facklig representant,
Unionen: Christine Eriksson, 08-52 77 52 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Als Scandinavia AB
(org.nr 556571-8318)
Rinkebyvägen 19 C (visa karta
)
182 36 DANDERYD Jobbnummer
9488779