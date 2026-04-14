Provisionsbaserad säljare för digital dokumentation inom uthyrning
Nordlöf Nordic / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-04-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlöf Nordic i Malmö
Safe Standard söker en provisionsbaserad säljpartner som kan hjälpa till att nå nya kunder som hyr ut direkt.
Safe Standard är en digital dokumentationslösning för personer och små verksamheter som hyr ut till exempel stugor, fordon, släp, lokaler eller annan egendom. Tjänsten hjälper kunden att få bättre ordning på hyresavtal, egna villkor, checklistor och dokumentation i ett tydligt flöde.
Nu söker vi dig som vill arbeta flexibelt och provisionsbaserat med att nå nya kunder.
Om uppdraget
Som säljpartner hjälper du till att nå personer som kan ha nytta av Safe Standard. Det kan till exempel vara privata uthyrare, mindre verksamheter eller andra som hyr ut direkt och behöver bättre struktur kring dokumentation.
Du tipsar om tjänsten till rätt målgrupp genom egna kontakter, nätverk, sociala medier eller andra relevanta kanaler. Du får en personlig kod att dela vidare till nya kunder.
Ersättning
Detta är ett provisionsbaserat uppdrag.
Kunden får 10 % rabatt på första köpet när den personliga koden används.
Du får 20 % provision på första godkända och betalda ordern från nya kunder som använder din kod.
Exempel:
En licens kostar 799 kr.
Det ger cirka 160 kr i provision per första godkänd och betald order.
Provision betalas endast ut på genomförda och betalda affärer.
Vi söker dig som
har fyllt 18 år
är seriös och ansvarstagande
kan kommunicera tydligt med kunder
är självgående och har eget driv
kan nå rätt målgrupp på ett naturligt sätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäljning, kundkontakt, marknadsföring, sociala medier eller nätverk inom uthyrning, turism eller småföretagande.
Omfattning och arbetsform
Det här är ett flexibelt provisionsbaserat samarbete som passar som extraarbete, vid sidan av studier, annat arbete eller eget företagande. Du styr själv när och hur du arbetar.
Viktigt att veta
Uppdraget gäller nya kunder
Kunden behöver använda din personliga kod vid köp
Provision betalas endast på godkända och betalda affärer
Spam, fejkförfrågningar eller oseriösa leads godkänns inte
Urval sker löpande
Om Safe Standard
Safe Standard drivs av Nordlöf Nordic och är en digital lösning för dokumentation vid direktuthyrning.
Skicka en kort ansökan och berätta vem du är, hur du tänker nå kunder och varför du passar för uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Lövviksgatan 10
)
213 74 MALMÖ
9854228