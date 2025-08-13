Provingenjör inom Styrsystem och vikt & balans!
2025-08-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en hängiven ingenjör som vill vara med och forma framtiden för flygindustrin? Vi söker nu en driven Markprovingenjör som vill arbeta med spännande och utmanande projekt tillsammans med vårt dynamiska team på cirka 12 medarbetare. Här får du en unik möjlighet att vara med på resan mot nya höjder, där vi inte bara utvecklar stridsflygplan - utan också skapar framtidens provmetodik och tekniklösningar inom flygområdet.
Som markprovingenjör kommer du att arbeta i våra hangarer med utprovning av styrsystemet på våra flygplan. Du använder testutrustning och markstödssystem för att kontrollera och verifiera flygplanets funktioner, med fokus på att säkerställa att styrsystemet fungerar som det ska innan flygning. I rollen ingår även att genomföra vägning av flygplan och beräkna dess tyngdpunkt, som en del i arbetet med att fastställa korrekt vikt och balans. Arbetet sker i nära samarbete med tekniska specialister och andra ingenjörer och innebär både planering, genomförande och analys av prov.
Du kommer att vara en nyckelspelare i våra projekt, där vi arbetar i tätt samarbete med ett provteam som kan bestå av tekniker, systemingenjörer och andra provingenjörer. Tillsammans tar vi produkterna hela vägen från design till en validerad lösning.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Är du mer intresserad av att se vad rollen innebär, kika in videon nedan;
Häng med en av våra provingenjörer en dag på jobbet via denna länk!
Vad vi erbjuder:
* Ett omfattande utbildningsprogram i flera steg som leder fram till en auktorisation. Programmet utvecklar både din tekniska kompetens och din förmåga att leda mer avancerade och riskfyllda prov.
* Möjlighet att arbeta internationellt en kortare eller längre tid.
En utmanande och varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är en initiativrik ingenjör, med passion för teknik och som har vilja att förstå hur saker fungerar på djupet. Du har förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team och trivs med variation i dina arbetsuppgifter. Rollen kräver både en teknisk förståelse och praktisk förmåga, där du kan koppla teori till verklighet och arbeta hands-on med tekniska system. Vi erbjuder stora möjligheter till utveckling och lärande, där du får använda din tekniska nyfikenhet för att lösa komplexa problem och utvecklas i din profession.
För att lyckas i rollen ser vi att:
* Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, flyg-/farkostteknik, teknisk fysik, elektroteknik eller motsvarande.
* Du har gärna erfarenhet av arbete med komplexa tekniska system inom flygindustrin, exempelvis från underhåll, provning eller utveckling av flygplan
* Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, då vår dokumentation huvudsakligen sker på engelska.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med elektroteknik, exempelvis felsökning med multimeter, tolkning av elscheman och arbete med elektriska system på fordon eller liknande tekniska miljöer, är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
