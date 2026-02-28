Provcellsingenjör - Battery Safety & Abuse
2026-02-28
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Vill du arbeta praktiskt i en avancerad teknisk miljö och bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade transportlösningar? Gillar du att lösa tekniska problem, arbeta metodiskt och få saker att fungera i verkligheten? Då kan du vara den Provcellsingenjör inom Battery Safety & Abuse vi söker till vårt team i Södertälje. Hos oss får du chansen att arbeta med ett av de mest spännande teknikområdena inom batteriutveckling - att säkerställa att morgondagens batterier är trygga, robusta och redo för verkligheten.
I rollen som Provcellsingenjör kommer du att arbeta hands on i provcellen och ha en central del i att verifiera batteriers säkerhet och prestanda. Ungefär 50% av arbetstiden tillbringas utomhus. Du kommer bland annat att:
* Genomföra säkerhetstester för att verifiera att batteriernas säkerhetssystem fungerar enligt specifikation
* Utföra abuse tester för att analysera och begränsa effekterna av thermal runaway
* Förbereda och konfigurera provriggar inför genomförande av tester
* Mekaniskt montera, demontera och anpassa utrustning och provartiklar
* Tillsammans med utprovningsingenjör och kund genomföra mätningar och dokumentera resultat.
* Utföra teknisk felsökning
* Dokumentera arbetet och kvalitetssäkra resultat enligt givna rutiner
* Samordning av leveranser
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
* Har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du arbetar nära kollegor.
* Har goda kunskaper inom el och elsäkerhet
* Är praktiskt lagd, noggrann och van vid att arbeta med elektrisk och mekanisk utrustning
* Har ett stort eget driv och gillar att ta ansvar i arbetet
* Arbetar strukturerat och analytiskt även i en föränderlig miljö
* Har minst två års dokumenterad erfarenhet från ett relevant tekniskt område
* Har god datorvana och erfarenhet av Office paketet
* Är flexibel och lösningsorienterad
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
* Har B körkort
Meriterande: Erfarenhet av batteritestning, arbete i tekniska laboratoriemiljöer och/eller arbete med litiumjonbatterier Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "38883-44003881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Andreas Andersson +46 737736707 Jobbnummer
9769342