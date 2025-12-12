Provare till Lumibird Photonics
Speed Group AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Speed Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär? Är du en noggrann och teknikintresserad person som tycker om att ha kul på jobbet? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund Lumibird Photonics har nu behov av att stärka upp sin tillverkningsavdelning med Provare. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Som Provare på Lumibird Photonics kommer du vara en del av en verksamhet där samarbete över funktioner är en del av vardagen, hantering av nyproduktion och reparenter, samt tillverkning av olika varianter av laseravståndsmätare och dess underdetaljer. Som Provare ansvarar du för test, programmering och enklare montering i samband med provning. Du kommer att få genomföra elektriska och optiska tester samt justeringar på laseravståndsmätare och dess underdetaljer.
I ditt dagliga arbete förekommer det användning av ritningar och dokument både på svenska och på engelska, samt dokumentation av genomförda tester i både kundspecifika rapporter och databaser. Du kan även att få utföra arbetsuppgifter inom ESD, kalibrering och upplärning av ny personal. Vidare kommer du att få bidra vid framtagande och underhåll av tillverknings dokumentation samt bidra med kontinuerliga förbättringar inom verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för att göra elektrisk och optisk provning
• Justering av komponenter för att nå optimal prestanda av produkterna
• Utföra provning av prototyper i samarbete med tekniker och konstruktion
• Dokumentera testutfall i rapporter och databaser och lagra dessa enligt LPS dokumenteringsprocess
• Daglig koordinering av samtliga produkter i flödet tillsammans med andra funktioner för att nå leveransmål och samtidigt nyttja resurserna effektivt
• Aktivt bidra vid framtagande och underhåll av tillverkningsdokumentation
Uppdraget är på heltid med omgående start med goda chanser till förlängning och anställning hos kund. Arbetet sker på dagtid i Göteborg. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Lumibird har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om bolaget
LUMIBIRD är en av världens ledande specialister när det kommer till laser. Med 50 års erfarenhet och expertis inom 3 nyckelteknologier - solid state laser, laserdioder och fiberlaser. Företaget designar, tillverkar och marknadsför högpresterande laser för vetenskapliga (laboratorier och universitet), industriella (tillverkning, försvar och LIDAR sensorer) och medicintekniska (oftalmologi, ultraljud) marknader.
LUMIBIRD skapades genom företagsförvärv mellan Keopsys- och Quantel-grupperna i oktober 2017 och är ett medelstort företag med mer än 800 anställda, intäkter på över 126 miljoner euro och kontor i Europa, Nordamerika, Kina, Japan och Australien.
Saabs laserverksamhet förvärvades av LUMIBIRD juni 2022 och idag bedrivs verksamheten under namnet Lumibird Photonics Sweden AB på Kallebäcksberget i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
För att lyckas i rollen som Provare ser vi att du har ett stort intresse för teknik och elektronik. Som person är du fingerflink och trivs med noggranna arbetsuppgifter. Vidare är du en flexibel, nyfiken och tar för dig i nya situationer. Du bör också ha lätt att använda datorsystem för att hantera olika dokument som krävs för instruktioner och rapportering.
Utöver detta ser vi att du är kommunikativ då arbetet kräver samarbete, både med dina kollegor och med andra instanser. Du genomför ditt arbete med entusiasm och noggrannhet där ditt mål är att leverera i tid med god kvalitet, samtidigt som du har kul på jobbet!
Meriterande:
• Erfarenhet av provning
• Erfarenhet av elektronikproduktion eller motsvarande utbildning
• Erfarenhet av ritningsläsningSå ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna.
Varmt välkommen med din ansökan!
_________
Sökord: Provare, provning, elektronikmontör, elektronikmontering, elektronikproduktion, elektronikmontörer, elmontör, IPC-certifikat, montör, renrum, maskinoperatör Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Arbetsplats
Speed Competence AB Kontakt
William Levinsson william.levinsson@speedgroup.se Jobbnummer
9642897