Prova på jobb inom kommunen
Kristianstads kommun / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-08-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Är du intresserad av att prova på ett kommunalt yrke i höst. Vi söker dig som gått ut gymnasiet och som är 18-25 år och som är folkbokförd i Kristianstads kommun. Du kommer att under cirka två månader i höst få möjlighet att prova på ett kommunalt yrke. Förhoppningsvis väljer du att efter prova på jobbet att söka andra tjänster hos oss eller vidareutbilda dig inom något av våra yrken.
Tjänsterna tillsätts löpande så ansök så snabbt som möjligt!
I Kristianstads kommun finns åtta förvaltningar; arbete och välfärd, barn och utbildning, kultur och fritid, miljö- och samhällsbyggnad, omsorgsförvaltningen, räddningstjänsten, tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret.
Matchningsgruppen är rekryterande enhet och arbetsgivare och din placering kommer att vara inom någon av kommunens förvaltningar.
Din roll hos oss
Du får möjlighet att jobba för välfärd och bidra med insatser inom samhällsnyttig verksamhet, som spelar stor roll för medborgarna genom hela livet.
Inom kommunen finns mer än 130 yrken och hos oss jobbar du för välfärden. Läs gärna mer om våra yrken på Våra medarbetare | Kristianstads kommun (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varamedarbetare.671.html)
Om du har ett specifikt intresse av något yrke får du gärna ange det i din ansökan annars diskuterar vi dina önskemål och vilka möjligheter som finns vid en eventuell intervju.
Är du intresserad av ett yrke inom vård och omsorg ber vi dig ansöka annonsen till "prova på jobb inom funktionsstöd, hemtjänst eller äldreomsorg"
Jobben är på heltid och individuell lönesättning tillämpas. Arbetstiderna varierar utifrån det yrkesområde som du kommer att arbeta inom. Det innebär att det kan förekomma arbete på helger och kvällar inom en del av dessa yrken.
Vem söker vi?
För att vara aktuell för prova på jobben behöver du vara folkbokförd i Kristianstads kommun och vara mellan 18-25 år. Du behöver ha avslutande gymnasiestudier, dock inget krav på examen och vi ser gärna att du är intresserad av vidare studier. Det är en fördel om du har tidigare yrkeserfarenhet från exempelvis prao, APL, sommarjobb eller feriearbete. Att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt är också ett krav.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-08-03Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tjänsterna är tidsbegränsade med start enligt överenskommelse och varar två månader. Tjänsterna tillsätts löpande så ansök så snabbt som möjligt!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-58". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för utbildning och arbete Kontakt
Jobbkoordinator
Lilli Leandri +46766470713 Jobbnummer
10018482