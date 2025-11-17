Prototyptekniker till PartnerTech Innovation
2025-11-17
Är du en tekniker eller ingenjör med nyfikenhet, driv och ett stort intresse för teknik, produktion och utveckling?
Hos PartnerTech Innovation får du chansen att vara med från början, påverka riktningen, bygga processer och utvecklas tillsammans med verksamheten. Detta är en ny roll i ett växande bolag, där du får en central plats i uppbyggnadsfasen av satsningen.
Om rollen
Vi söker en Prototyptekniker med både teknisk skicklighet och ett analytiskt sinne. Du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingen av framtidens produkter och tillverkningsprocesser- med fokus på drift, optimering och utveckling av deras processer och maskiner för prototyptillverkning.
Rollen kombinerar praktiskt arbete med tekniskt ansvar, och passar dig som trivs med att växla mellan verkstadsgolvet och kontoret. Du blir en del av ett litet, kompetent team som bygger upp verksamheten från grunden där din kompetens gör verklig skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift, underhåll och optimering av processer och maskiner för prototyptillverkning
Programmering och inställning av maskiner
Tillverkning av artiklar enligt ritning och specifikation
Sekundära arbetsuppgifter:
Bidra till kunskapsuppbyggnad kring tillverkningsmetoder och processer inom ditt ansvarsområde
Dela erfarenheter och insikter för att förbättra arbetsflöden och metoder
Delta i dokumentation och beredning av tillverkningsprocesser, inklusive planering och inköp
Delta i omvärldsbevakning, till exempel genom teknikmässor och kundnära dialoger
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du ha en stark egen drivkraft och ett genuint tekniskt intresse. Du gillar att ta initiativ, samarbeta nära andra och växla mellan praktiskt arbete och teknisk problemlösning. Det är en fördel om du har en entreprenöriell ådra och vilja att bygga något nytt, bidra till förbättringar och förstå helheten i en växande verksamhet.
Vi söker dig som:
Är noggrann, lösningsorienterad lagspelare, och trivs med att kombinera teori med praktik.
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom produktion, verkstad, maskinteknik eller tillverkningsprocesser.
Har god förståelse för CNC-styrda maskiner och programmering.
Har god förmåga att kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av SolidWorks och Monitor, eller intresse att utveckla kunskap i dessa verktyg är meriterande. Har du även jobbat i MasterCAM, Mazatrol eller liknande system så är det en fördel. Du kan vara tekniker med några års erfarenhet- eller ingenjör med intresse för att arbeta nära produktionen. Det viktigaste är att du har driv, tekniskt djup och en vilja att utvecklas.
Om PartnerTech Precision Technology och PartnerTech Innovation
PartnerTech Innovation AB är en nysatsning och ett systerbolag till PartnerTech Precision Technology inom ägarbolaget Permec Group. Bolaget står mitt i ett tillväxtskede där försvarsindustrin utvecklas snabbt - och PartnerTech Innovation ska bidra till att skapa nya vägar för prototypframtagning, utveckling och innovation.
PartnerTech Precision Technology har en av Sveriges modernaste och största anläggningar för avancerad skärande bearbetning. Vi ska vara våra kunders strategiska och prioriterade partner och tillhandahålla hög kompetens inom aktuella affärsområden Produktionsanläggningarna finns idag i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85 CNC styrda bearbetningsmaskiner. Till det består anläggningarna av moderna utrustningar för oförstörande provning och mätning. Affärsområden är främst försvarsindustrin men även energisektorn och generell verkstadsindustri, vilket ställer höga krav på kvalitet och pålitlighet.
PartnerTech Innovation erbjuder En nyckelroll i ett expansivt bolag i ett mycket spännande skede
En chans att vara med från början och bygga upp en ny verksamhet
En dynamisk miljö där din kompetens och dina idéer tas tillvara
Ett litet, kompetent team där din insats märks varje dag
En kultur som präglas av innovation, ansvar och teknisk nyfikenhet
Om processen
Tjänsten är en heltidsanställning där de första 6 månaderna sker via LiNCK, för att därefter övergå till tillsvidareanställning hos PartnerTech Innovation.
Placeringsort: Karlskoga.
För frågor om tjänsten kontakta gärna: Sebastian Ullström - sebastian.ullstrom@linck.se
Wilma Lindmark - wilma.lindmark@linck.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
(org.nr 559327-1587), http://www.linck.se Arbetsplats
LiNCK Kontakt
Sebastian Ullström sebastian.ullstrom@linck.se 0722024049 Jobbnummer
9609072