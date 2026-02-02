Prosuktionsplanerare till Ursviken Technology
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-02-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Ursviken Technology utvecklar och tillverkar avancerade plåtbearbetningsmaskiner - som kantpressar, gradsaxar och speciallösningar. Hos oss finns teknikutveckling, produktion och all expertkompetens samlat under ett tak, vilket ger korta beslutsvägar och stort inflytande för vår personal.
Sedan årsskiftet är vi en del av Vaski Group - ett av Finlands snabbast växande industriföretag. Det innebär nya möjligheter till samarbete, teknikutbyte och internationell tillväxt, samtidigt som vi fortsätter vara starkt förankrade i Ursviken.
Som produktionsplanerare hos oss på Ursviken Technology kommer du bidra till effektiva flöden, pålitliga leveranser och ett starkt resultat i det dagliga arbetet. Så om du trivs i en central roll där du skapar struktur och säkerställer att produktionen flyter på, då är det här något för dig!Arbetsuppgifter
Som Produktionsplanerare ansvarar du för att planera, prioritera och följa upp produktionen med fokus på flöde, kapacitet och leveranssäkerhet. Du ser till att rätt jobb görs i rätt ordning och arbetar löpande med omplanering när förutsättningarna förändras. Rollen innebär nära samarbete med produktion, arbetsledning, inköp och andra funktioner, där du fungerar som en sammanhållande länk och skapar tydlighet kring vad som ska göras - och när. Ditt arbete bidrar till mindre brandsläckning, bättre resursutnyttjande och en stabilare vardag i produktionen. Du arbetar också aktivt med att förbättra planeringsprocesser och skapa bättre framförhållning i produktionen.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsplanering eller som har arbetat nära produktionen och vill ta nästa steg. Du har förståelse för produktionsflöden, kapacitet och materialstyrning och trivs med att arbeta strukturerat i en föränderlig miljö. Erfarenhet av ERP-system är meriterande, gärna Monitor.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och kommunikativ, med förmåga att fatta beslut och samarbeta med många olika roller. Saknar du viss erfarenhet men har driv, engagemang och vilja att utvecklas, ser vi det som en stor tillgång. Du är nyfiken, ansvarstagande och motiveras av att skapa struktur och effektivisering.Så ansöker du
Låter det som en roll för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Britta Larsson tfn. 073-3512773
Sista ansökningsdag är den 22 februari via www.clockworkpeople.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Norra Norrland AB Kontakt
Britta Larsson britta.larsson@clwork.se +46 73 351 27 73 Jobbnummer
9718836