Property Services (Fastighetsskötare) Scandic Crown, 75%
Scandic Hotels Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Scandic Crown ligger ett stenkast från Göteborgs Centralstation med nära till det mesta. Hotellet är nyligen renoverat och har en stor kapacitet för möten och events. Vår gästnöjdhet ligger alltid på en hög nivå vilket vi tror beror på den starka servicekultur som råder här-en servicekultur som möjliggörs av att vi också har nöjda medarbetare. Vi som jobbar på Scandic Crown ser alltid efter varandra och hjälper till när vi kan. Vi är övertygade om att en god stämning bland våra medarbetare leder till enastående hotellupplevelser för våra gäster. Vi tror också på möjligheten att utvecklas för den som vill och därför får alla medarbetare vara med och påverka sin arbetssituation såväl som hotellets utveckling.
Nu söker vi en fastighetsskötare till Scandic Crown och Scandic No:25.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Som fastighetsskötare hos oss på Scandic är ditt främsta fokus att hålla hotellet i fint skick för våra gäster. Scandic är hyresgäst och ansvarar driftmässigt för såväl hotellets egendom som byggnaden. Arbetet sker till stor del i hotellrum och andra gästutrymmen, och det blir därmed många hej i korridoren till våra gäster - det är precis där och då vi påvisar den goda service vi har.
I din roll arbetar du med daglig drift samt planerat och felavhjälpande underhåll av hotellets lokaler och installationer så som dörrar, lås och inredning och utrustning i hotellrum, gym, kök och restaurang, konferens, pool och bastu/relax. Åtgärder för driftoptimering av byggnadens klimatsystem, värme och ventilation, avläsningar av förbrukningar ingår också.
Vidare ingår i rollen att arbeta med hotellets brand- och säkerhet, fastighetsdrift och underhåll, såväl förebyggande som akut. Hållbarhet är ett viktigt ledord och du arbetar således aktivt med att få in det i våra arbetssätt ytterligare. Verksamheten innebär en del myndighetskrav och du är involverad i många av dessa. Struktur, noggrannhet, driv och flexibilitet är viktiga egenskaper, du har ett öga för detaljer och du trivs bland människor och att arbeta i en föränderlig miljö. Du rapporterar till en Property Manager.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk utbildning och erfarenhet inom fastighetsdrift. Du har kunskap inom något av områdena el, VVS eller styr- och reglerteknik. Kunskaper om brandsäkerhet behövs för tjänsten och anläggningsskötarutbildning brandlarm & sprinkler och certifikat är positivt om du har. I övrigt har du datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, vår kultur och våra förmåner!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
400 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Scandic Crown Kontakt
Hotlldirektör
Kristian Sanahl kristian.sandahl@scandichoels.com Jobbnummer
9982432