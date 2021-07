Property Manager - Fastighetsansvarig/Teknisk förvaltare, Scand - Scandic Hotels AB - Chefsjobb i Kiruna

Scandic Hotels AB / Chefsjobb / Kiruna2021-07-07Nu söker vi en Property Manager till hotellet Scandic Kiruna.Du anställs initialt på Scandic Ferrum men huvudfokus för denna tjänst är på vårt nya Hotell, Scandic Kiruna som öppnar under våren 2022. Du får vara med att öppna ett helt nytt hotell i en helt ny miljö.På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som Property Manager har du ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Vad innebär rollen som Property Manager?Som Property Manager ansvarar du för att hotellet hålls i fint skick och är en trygg och säker plats för gäster och medarbetare. Scandic är hyresgäst och ansvarar driftmässigt för såväl hotellets egendom som byggnaden. Du arbetar proaktivt med brand- och säkerhet och håller i förebyggande och akut underhåll, både praktiskt och administrativt. Hållbarhet är ett viktigt ledord och du arbetar aktivt med att få in det i våra arbetssätt ytterligare. Property Manager rapporterar till hotelldirektören och ingår i hotellets lednings- och krisgrupp. Personalansvar för fastighetsskötare/-tekniker inom Property Services.Arbetsuppgifter i rollenSäkerställa att myndighetskrav, åtaganden i hyresavtal samt att Scandics koncept och standarder följs * Vara Scandics kontaktyta i tekniska frågor och gränsdragning gentemot hyresvärden * Upprätta drift- och underhållsplan samt planera och delta i utförandet av daglig drift och underhåll av hotellet * Uppföljning av förbrukningar, rapportering av miljödata till myndigheter, SvanenTM etc * Analys och insatser för driftoptimering av byggnadens klimatsystem, värme och ventilation. * Budgetering och uppföljning * Systematiskt brandskyddsarbete, skalskydd och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, utbilda kolleger och nyanställda inom områdetVem är du?Ansvarstagande och driv är A och O för denna tjänst, liksom struktur och organisationsförmåga. Du motiverar, handleder och deltar själv aktivt i det praktiska arbetet. Du har god förmåga att samarbeta och har stort fokus på gästnöjdhet och serviceFör rollen krävs erfarenhet inom teknisk förvaltning och teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Du får gärna ha intresse för något av områdena el, VVS eller styr- och reglerteknik. Du behöver också ha goda kunskaper om brandsäkerhet, AFF-definitioner samt regelverk inom fastighet. Har du anläggningsskötarutbildning brandlarm & sprinkler och certifikat i Heta arbeten är det meriterande. I övrigt vill vi att du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska.Information om tjänsten:Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLDVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-09Scandic Hotels AB5851673