Eiss Rekrytering & Search AB / Byggjobb / Norrköping2021-04-12Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder.Med drygt 20 000 byggrätter i portföljen och ungefär 10 000 boenden i produktion är vi en av Sveriges största bostadsutvecklare. Nu söker vi en Projektutvecklare till vårt kontor i Norrköping!Om rollenI rollen som projektutvecklare är du en viktig del av Magnolia Bostads projektverksamhet, från tidig idé till färdigt projekt. Du ansvarar för att tillsammans med affärsutveckling för att utveckla, driva och färdigställa projekt, exempelvis hyresrätter, bostadsrätter, vårdboenden, hotell och samhällsfastigheter samt arbetar i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer med företagets övergripande strategi och policy.Som Projektutvecklare hos oss erbjuds du möjligheten att få verka och utvecklas i en kreativ arbetsmiljö med ambitiösa kollegor i ett växande bolag!Huvudsakliga arbetsuppgifter- Medverka i tidigt skede vid förvärv, markanvisningar och due diligence.- Utveckling av produkten och säkerställa projektets ställda krav och mål.- Tillsammans med affärsutveckling upprätta tidiga projektkalkyler, fastställa projektbudgetar, projektmål och projektorganisation samt medverka i försäljningsprocessen.- Arbeta enligt bolagets projektprocess.- Arbeta med framtagande av detaljplaner.- Upphandla och koordinera jurister, arkitekter och tekniska konsulter.- Sammankalla och driva interna och externa projektmöten.- Förhandla och teckna exploateringsavtal.- Ansöka om lantmäteriförrättningar.- Styrning och uppföljning av projektbudget och projektmål.- Förhandling och upphandling av entreprenad inklusive upprättande av entreprenadkontrakt.- Företräda byggherren - kontrollera och säkerställa att entreprenadavtal och alla myndighetskrav efterlevs och uppfylls.- Framtagande av bygglovshandlingar och sökande av bygglov.- Styrning och uppföljning av entreprenader.- Ansökan/hantering investeringsstöd.- Medverka i bolagets utvecklings- och kvalitetsarbete.- Aktivt arbeta för ett gott samarbete med entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder.Om digVi söker dig som har en relevant utbildning samt 5-10 års erfarenhet av liknande roll. För att lyckas i rollen ser vi att du som person är driven med hög ambitionsnivå, att du är lösningsorienterad samt att du arbetar strukturerat och målinriktat. Vidare har du ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk samt har lätt att skapa relationer då tjänsten kräver ett gott samarbete såväl inom bolaget som med externa parter i form av entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder. Då det kan förekomma resor och ojämna arbetstider i tjänsten krävs ett flexibelt arbetssätt.Varför Magnolia Bostad?Magnolia utvecklar boenden både för försäljning och för egen förvaltning. Genom att arbeta med flera produkter och upplåtelseformer uppnår Magnolia Bostad en god riskspridning och blir en attraktiv partner för långsiktiga samarbeten.Bolaget har en av Sveriges största byggrättsportföljer för utveckling av hyresrätter. Våra boenden utvecklas som enskilda projekt eller som en del av ett större projekt när en helt ny stadsdel växer fram. Magnolia Bostad har en byggrättportfölj på drygt 20 000 byggrätter, varav ungefär hälften för utveckling i egen förvaltning. Under 2020 har bolaget även färdigställt 2 901 boenden.Magnolia Bostad vill vara en samhällsaktör som skapar värde och arbetar efter att utveckla boenden som ger förutsättningar för trygghet, integration, jämställdhet och hälsa på de orter vi verkar. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas. Tilltalande utsida, samtida arkitektur och väl genomförda projekt skapar ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Våra hus ska stå i många generationer. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Läs mer om Magnolia Bostad på magnoliabostad.seLåter det intressant?Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Magnolia Bostad. Du kan nå mig på mia.neander@eissrekrytering.se eller på 070-2439056. Vi ber dig söka tjänsten via vår hemsida www.eissrekrytering.se. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 30 april 2021. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enl. 