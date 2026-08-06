Projekttekniker sökes för nätverksutrullning
Barona Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-08-06
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Fujitsu använder möjligheterna med IT, innovation och digitalisering för att utveckla verksamheter och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Fujitsu är ett ledande globalt IT-företag med rötter i Japan. Med teknikens kraft skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid och ett samhälle där människor och organisationer kan förverkliga sin fulla potential. Med över 113 000 engagerade medarbetare världen över, samarbetar vi med kunder i fler än 100 länder för att driva digital transformation och skapa långsiktigt värde. Vårt globala huvudkontor finns i Tokyo, Japan.
Projekttekniker sökes för nätverksutrullning i Stockholm
Vi söker en engagerad och självgående projekttekniker med goda nätverkskunskaper för ett spännande utrullningsprojekt hos företag inom daglivaruhandeln under hösten.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med utbyte av nätverksutrustning och accesspunkter (WiFi) i företagets butiker. Arbetet sker enligt en planerad utrullning där du besöker olika butiker och installerar ny utrustning. Du får en gedigen introduktion och utbildning inför uppdraget, vilket innebär att du inte behöver ha alltför lång erfarenhet av liknande arbete. Efter upplärningen arbetar du självständigt enligt projektets rutiner och med stöd från projektorganisationen vid behov.
Period
Start: Vecka 36
Slut: 4 december (vecka 49)
Arbetstid: Måndag–torsdag varje vecka
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund och ett starkt intresse för IT och teknik och främst nätverk. Du kan exempelvis ha arbetat inom IT-support, teknisk service eller installation, alternativt ha erfarenhet från bygg-, el- eller liknande praktiska yrken kombinerat med ett stort teknikintresse.
Du har även:
Har erfarenhet av installation eller arbete med nätverksutrustning.
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Trivs med ett rörligt arbete där resor mellan olika arbetsplatser ingår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en positiv och lösningsorienterad person som trivs med att möta människor och representera företaget på ett professionellt sätt. Du är serviceinriktad, har ett gott bemötande och är van att arbeta självständigt samtidigt som du följer uppsatta rutiner och håller hög kvalitet i ditt arbete. Som projekttekniker är du vårt ansikte utåt hos kunden, vilket gör att vi värdesätter ett professionellt och engagerat arbetssätt.
Vi erbjuder
Ett välplanerat projekt med arbete under hela hösten.
Ersättning: 150 - 180 kr/timme beroende på senioritet.
Milersättning: 25 kr/mil.
För rätt person finns goda möjligheter till fler uppdrag och ett långsiktigt samarbete även efter projektets slut. Vi arbetar löpande med liknande projekt inom koncernen och ser gärna att detta blir starten på ett fortsatt samarbete.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://www.fujitsu.com/se/
113 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fujitsu Sweden AB Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se Jobbnummer
10024361