Projektsupport till vår kund i Karlskrona
Experis AB / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-04-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Projektadministratör till vår kund i Karlskrona !
Nu söker vi en Projektadministratör som trivs i rollen som spindeln i nätet och som motiveras av att hålla ihop projekt, människor och leveranser. Vill du arbeta i komplexa och spännande projekt där struktur, samarbete och driv är avgörande för framgång? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Om rollen
Som Projektadministratör har du en central roll i projektorganisationen och arbetar nära projektledare och delprojekt för att säkerställa att leveranser sker i tid och enligt uppsatta processer och rutiner. Rollen är flexibel och formas till stor del av projektets behov - vilket ger dig möjlighet att både påverka och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Hålla ihop leveranser till kund
Koordinera interna leveranser mellan delprojekten
Stötta projektet i att leverera i tid och enligt gällande processer och rutiner
Förbättra och förvalta projektets dokumentstruktur
Kalla till och koordinera projektaktiviteter såsom PMM, informationsmöten och redovisningstillfällen
Planera och genomföra olika projektevent
Ingå i delprojektet för Information Management, där du tillsammans med teamet driver informationsflödet i aktuella frågor
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs med att arbeta nära både människor och processer. Du är prestigelös, tar ansvar och har ett naturligt driv att få saker att hända.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna inom projektstyrning och dokumentationshantering
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av dokumentationshantering i KabDoc
God vana av att samordna möten, aktiviteter och event
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i ERM
Varför ska du välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup, Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi samarbetar med attraktiva arbetsgivare över hela landet och erbjuder spännande uppdrag som hjälper dig att utvecklas - både på kort och lång sikt. Hos oss får du tryggheten i en stabil arbetsgivare kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen innebär.
Vad erbjuder vi?
Som konsult hos Jefferson Wells är du anställd enligt kollektivavtal, med tillgång till:
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till läkarbesök på arbetstid
Trevliga sammankomster och aktiviteter
Du har dessutom en personlig konsultchef som följer dig genom hela anställningen och finns som stöd för att säkerställa att du trivs, utvecklas och lyckas i dina uppdrag.
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta
Konsultchef Charlotte Johansson
0455-302770 charlotte.johansson1@manpower.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval och tillsättning kan ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se
