Projektsupport till vår kund i Karlskrona
2026-04-20
Nu söker vi en Projektadministratör som trivs i rollen som spindeln i nätet och som motiveras av att hålla ihop projekt, människor och leveranser. Vill du arbeta i komplexa och spännande projekt där struktur, samarbete och driv är avgörande för framgång? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Om rollen
Som Projektadministratör har du en central roll i projektorganisationen och arbetar nära projektledare och delprojekt för att säkerställa att leveranser sker i tid och enligt uppsatta processer och rutiner. Rollen är flexibel och formas till stor del av projektets behov - vilket ger dig möjlighet att både påverka och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Hålla ihop leveranser till kund
Koordinera interna leveranser mellan delprojekten
Stötta projektet i att leverera i tid och enligt gällande processer och rutiner
Förbättra och förvalta projektets dokumentstruktur
Kalla till och koordinera projektaktiviteter såsom PMM, informationsmöten och redovisningstillfällen
Planera och genomföra olika projektevent
Ingå i delprojektet för Information Management, där du tillsammans med teamet driver informationsflödet i aktuella frågor
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs med att arbeta nära både människor och processer. Du är prestigelös, tar ansvar och har ett naturligt driv att få saker att hända.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna inom projektstyrning och dokumentationshantering
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av dokumentationshantering i KabDoc
God vana av att samordna möten, aktiviteter och event
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i ERM
Varför välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells ingår i ManpowerGroup, Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi samarbetar med attraktiva arbetsgivare över hela landet och erbjuder utvecklande uppdrag i en trygg anställning. Som konsult får du både stabilitet och variation.
Vad erbjuder vi?
Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag, möjlighet till läkarbesök på arbetstid samt sociala aktiviteter. Du har även en personlig konsultchef som stöttar dig och följer din utveckling genom hela anställningen.
Ansökan
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta
Konsultchef Charlotte Johansson
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Du söker tjänsten genom att registrera din profil och skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Urval och tillsättning kan ske löpande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se
