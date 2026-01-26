Projektstöd till Eldfast i Uddevalla
Sjötun Rekrytering AB / Byggjobb / Uddevalla Visa alla byggjobb i Uddevalla
2026-01-26
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjötun Rekrytering AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Orust
, Lysekil
eller i hela Sverige
Projektstöd till Eldfast i Uddevalla
Vill du arbeta nära projektledning i tekniskt avancerade industriprojekt?
Vi söker nu ett Projektstöd som vill vara en viktig del av våra projektteam och stötta våra projektledare i planering, genomförande och uppföljning av uppdrag inom underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretagens produktionsanläggningar.
Som projektstöd hos Eldfast får du en varierande roll med stort ansvar, där du bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet i våra projekt - från offert till avslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som projektstöd arbetar du nära våra projektledare och har en central funktion i projekten. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Stötta projektledare i planering, koordinering och uppföljning av projekt.
• Delta i arbetet med offerter, kalkyler och sammanställning av underlag till kund.
• Administrera och följa upp projektdata såsom tidsplaner, resurser, material och dokumentation.
• Vara en länk mellan projektledare, servicetekniker, leverantörer och kunder.
• Hantera inköp, beställningar och uppföljning av material och reservdelar.
• Säkerställa att projekt följer interna rutiner, säkerhetskrav och kundspecifika krav.
• Bidra till förbättring av arbetssätt, mallar och projektprocesser.
• Följa upp miljökrav och bidra till ett hållbart arbetssätt i projekten. Publiceringsdatum2026-01-26Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
• Serviceinriktad och kommunikativ, med lätt för att samarbeta.
• Ansvarstagande och prestigelös, med vilja att stötta där det behövs.
• Flexibel och trivs i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter.
• Säkerhetsmedveten och kvalitetsfokuserad.
• Lojal mot kollegor, företaget och våra kunder. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av projektadministration, projektstöd eller liknande roll, alternativt relevant teknisk eller administrativ bakgrund.
• God förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter parallellt.
• God datorvana, särskilt i Officepaketet.
• Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation och ritningar (meriterande).
• Erfarenhet eller kunskap inom mekanik, industri, styr & regler eller förbränningsteknik är meriterande.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande med kunskaper i nordiska språk.
Lägst gymnasieutbildning krävs. Om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare, heltid (100 %)
• Provanställning: 6 månader
• Placering: Uddevalla (huvudkontor)
• Resor förekommer, främst under högsäsong
Om Eldfast
Eldfast är ett ledande serviceföretag som erbjuder lösningar för underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretagens produktionsanläggningar. Vi levererar allt inom eldfasta material och installationer, med fokus på driftsäkerhet, säkerhet och riskeliminering.
Våra medarbetare drivs av professionalism, hög integritet och ett starkt kundfokus. Tillsammans skapar vi långsiktigt värde för våra kunder genom kvalitet, hållbarhet och pålitliga leveranser. Eldfast AB är ett fristående bolag med aktiva ägare och en del av Igni AS-koncernen. Vi utför stora och små uppdrag i hela Skandinavien. Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och kontaktar endast de kandidater som motsvarar kraven i annonsen. Vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när rätt kandidat har hittats.
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.Kontaktperson för detta jobb
Suzanna Forsmark
Konsultchef, Electus Rekrytering, 073-145 73 36 Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Electus Rekrytering Jobbnummer
9703195