Projektstöd Byggnadsverk - Underhåll
2026-02-27
Vi söker Projektstöd Byggnadsverk Färjerederiet - Landanläggningar till Trafikverket
Detta är ett konsultuppdrag med stationering i Stockholm.
Tjänsten är heltid och förväntas pågå i 4 månader med möjlighet till förlängning.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att stödja projektet med planering, uppföljning och samordning av underhålls- och reparationsarbeten vid färjelägen och färjevaktstugor, samt säkerställa att tekniska, kvalitetsmässiga, miljö- och arbetsmiljökrav följs.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Ropa av/beställa entreprenörer som genomför reparation/underhållsarbeten i färjelägen.
Hålla i byggmöten där teknik, kvalitet, miljö och arbetsmiljö följs upp.
Ropa av konsulter som genomför olika tekniska utredningar.
Följa upp konsultens arbete och presentera resultatet för berörda parter.
Beställa inspektioner över och under vatten samt följa upp inspektioner och se över mer akuta åtgärdsförslag.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.
Självständigt kunna genomföra arbetsuppgifterna.
Minst tre projektledaruppdrag som genomförts de 3 senaste åren.
Ha vana vid att tolka/kontrollera projekteringsresultat.
Civilingenjörsexamen eller Högskoleexamen inom Väg- och vattenbyggnad eller motsvarande utbildning som beställaren bedömer som likvärdig.
Minst 6 genomförda uppdrag med teknikansvar för byggnadsverk under de senaste 10 åren.Av dessa 6 uppdrag ska erfarenhet från minst 3 uppdrag ha avsett anläggningar i vattenmiljö.Deluppdrag inom större projekt kan räknas in i antalet uppdrag.
Erfarenhet av att ansvara för ledning av ämnesområdet byggnadsverk vid projektering i motsvarande projekt (T.ex. Färjelägen, Hamnar, kajer, bryggor)
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
God samarbetsförmåga
B-körkortOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
