Projektstöd
Vattenfall AB / Vårdarjobb / Nässjö Visa alla vårdarjobb i Nässjö
2025-09-09
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Nässjö
, Jönköping
, Vetlanda
, Tranås
, Värnamo
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektstöd till vår stationsavdelning i Småland som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Stationsavdelningen arbetar inom spänningsintervallet 0,4-400 kV med underhåll, projekt och felavhjälpning i ställverk, kontrollanläggning och övriga elkraftsutrustningar. Våra kunder är främst nätbolag, infrastrukturbolag, industrier, kommuner, regioner och andra servicebolag.
Din roll som projektstöd
Som Projektstöd har du ett viktigt ansvar i att stödja och avlasta projektledare med ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta lokalt nära projektledningen för att stötta genom hela projektet från uppstart fram till avslut. I ansvaret ingår bland annat löpande ekonomisk hantering i projekten, fakturahantering, dokumenthantering, avtalstolkning. Inköp och inköpsfrågor kan förekomma.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är strukturerad och ordningsam, du trivs med att arbeta självständigt i en ansvarstagande roll. Eftersom det är många olika projekt är det viktigt att du är flexibel, initiativtagande och kan hantera många olika arbetssysslor samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation, både på svenska och engelska, och du visar en god social förmåga i dina kontakter och i ditt samarbete med kollegor och kunder.
Du har minst en avklarad 3-årig gymnasialutbildning, högskoleutbildning är meriterande
Du har tidigare arbetat med ekonomiskt och/eller administrativt arbete där du självständigt har hanterat rapportering, uppföljning, fakturering, avtal, inköp och allmän projektadministration
Erfarenheter inom entreprenadbranschen eller elkraftsbranschen är meriterande
Du är en van datoranvändare och skicklig på att söka och värdera information
Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem samt ärendehanteringssystem som SAP och BÄST är meriterande
B-körkort är ett krav
Ytterligare information
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort
Kalmar, Mönsterås eller Nässjö
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Mikael Nilsson, 070-283 83 97 eller Projektcontroller Katarina Eriksson Rask 070-514 34 80.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Massimo Bresnik SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan tills sista ansökningsdag.
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö - Vattenfall Jobbnummer
9499760