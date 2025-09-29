Projektsponsor och beställare - Forsmarks Kraftgrupp
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp. För att nå våra mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Forsmarks Kraftgrupp söker nu en projektsponsor/beställare!
Inom enhet Anläggningsteknik arbetar vi med att utveckla och bibehålla hög tillgänglighet över tid för Forsmarks tre produktionsanläggningar. Det innebär att långsiktigt belysa anläggningsbehov genom att sammanställa, redovisa och förverkliga.
I enheten finns gruppen Systemförvaltning Mekanik, Process, Bygg som ser till att anläggningarnas status dokumenteras och vidmakthålls. Gruppen analyserar och värderar behov av förnyelser som de sedan bereder och presenterar för företagsledningen och Vattenfall. Gruppen agerar därefter beställarfunktion för projekt som handlar om anläggningsförnyelser.
Vi är idag 15 engagerade kollegor med varierande bakgrund och utbildning, tillsammans har vi gedigen erfarenhet av att arbeta i kärnkraftsbranschen och på Forsmark. Vi samarbetar ofta med kollegor från drift, underhåll, inköp, projektkontoret och teknikavdelningen samt externa parter.
Här följer exempel på dina ansvarsområden i rollen som projektsponsor/beställare:
Genomföra monetära riskvärderingar för identifierade eventuella behov
Bygga "business case" och åtgärdsplanering (val av åtgärd)
Leda förstudier från dokumenterat behov till startat projekt
Del av projektets styrgrupp
Styra projektet och se till att det finns förutsättningar att lyckas och att projektet tar hand om det som behöver beaktas
Representera projekten inför företagsledningen och ägarna
Ansvar för projektens säkerhetsbehandling och ekonomi
Delta aktivt i arbetet med att utveckla och förbättra arbetsprocesser för såväl gruppen som hela enheten.
Kravspecifikation
Du har:
Gymnasial utbildning inom exempelvis teknik eller ekonomi
Några års relevant arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Projektledning och tekniska beställarroller
Ledande roller och beslutsfattande
Arbete i storskaliga industriella miljöer som processindustri, tillverkning och/eller produktion
Högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis teknik eller industriell ekonomi.
Som person ser vi att du är trygg, prestigelös och förtroendeingivande. Dessutom ser vi att dina drivande egenskaper kommer att vara en värdefull tillgång i att leda projekt och initiativ framåt.
Att samarbeta är nyckeln till framgång i den här rollen där du kommer att arbeta nära både externa och interna partners. Ditt engagemang för samarbete och förmåga att skapa positiva relationer är egenskaper vi ser fram emot att välkomna till vårt team.
Placeringsort: Forsmark
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Buch, Paraskevi Danaki eller ställföreträdande gruppchef Sebastian Veiksaar. Fackliga representanter är Hans Lindqvist - Akademikerna, Martin Hägglund - Ledarna, Leo Lehtinen - SEKO och Mia Friberg - Unionen, samtliga nås via växel, 0173-81 000.
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober, 2025!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor, du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV, du behöver inte inkludera ett personligt brev.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, vilket ger dig möjlighet att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter. Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
