Projektspeditör till Finspång - konsultuppdrag
2025-10-03
BeskrivningVi söker nu en engagerad Projektspeditör till ett konsultuppdrag i Finspång. Rollen innebär att du blir en nyckelperson i leveransen av kundprojekt inom nyproduktion, där du ansvarar för transportrelaterade frågor från orderstart till leverans. Uppdraget är på ett år med möjlighet till förlängning.
ArbetsuppgifterI rollen som Projektspeditör kommer du att:
Driva transportrelaterade frågor och säkerställa att leveranser sker i tid.
Genomföra upphandlingar, inköp och budgetuppföljning.
Hantera avtal, transporthandlingar, tullfrågor och övrig dokumentation.
Ha kontinuerlig kontakt med leverantörer, transportagenter, kundrepresentanter och interna samarbetspartners.
Aktivt lösa problem och bidra till hög kundnöjdhet.
Kvalifikationer
Skall-krav
Relevant högskoleutbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
2-5 års erfarenhet inom logistik, import/export eller spedition.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Meriterande
Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning.
Erfarenhet av att projektleda andra resurser.
Kunskaper i SAP.
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis spanska, tyska eller ryska.
Villkor
Plats: Finspång (på plats)
Uppdragsperiod: 1 år, med möjlighet till förlängning
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
