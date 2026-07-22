Projektspeditör | Siemens Energy
Experis AB / Speditörsjobb / Finspång Visa alla speditörsjobb i Finspång
2026-07-22
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierande roll där logistik, projektledning och kundkontakt står i fokus? Som Projektspeditör ansvarar du för transport- och leveransrelaterade frågor i kundanpassade projekt från order till leverans. Du samordnar kontakten med kunder, leverantörer och transportpartners samt ansvarar för upphandling, kostnadsuppföljning och att säkerställa effektiva logistiska lösningar.
Om uppdraget
Som Projektspeditör är du dedikerad till specifika kundprojekt i vår nyproduktion där du arbetar som delprojektledare från orderstart till kundleverans. Du ansvarar för transportrelaterade frågor där varje projekt är unikt och har särskilda förutsättningar vad det gäller leveransvillkor, destination, tullhantering och generellt logistikkoncept.
Externa kontakter med bland annat leverantörer, transportagenter, kundrepresentanter etc förekommer mycket frekvent och är en naturlig del i arbetet, samt även interna kontakter i ett stort antal gränssnitt.
I rollen ingår även ett ekonomiskt ansvar för alla kostnader kopplade till leveransen. Under projektens gång genomför du därför upphandling, inköp och uppföljning av de kostnader som genereras av leverans till kund.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
* Din delprojektledning inom området spedition
* Din transportstrategi i respektive projekt bidrar till leverans i tid samtidigt som kundens förväntningar uppfylls.
* Din transportupphandling, kontraktsskrivning och budgetuppföljning bidrar till god ekonomisk kontroll i projekten.
* Dina kontakter med kund, leverantörer och interna gränssnitt bidrar till förståelse för hur leveransen kommer genomföras.
* Din planering och ditt utförande av korrekta transporthandlingar bidrar till efterlevnad av lager och regler samtidigt som kundens krav på dokumentation efterlevs.
* Din förmåga att lösa leveransproblem under projektets gång bidrar till kundnöjdhet samtidigt som ekonomisk påverkan begränsas.Kompetenser
* Du har relevant högskoleutbildning och/eller flerårig kvalificerad erfarenhet inom logistik, import/export.
* Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning är starkt meriterande.
* Erfarenhet av projektledning av andra resurser är starkt meriterande.
* Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper som spanska, tyska eller ryska är en fördel.
* Goda kunskaper i Microsoft Office och SAP är också ett plus.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och trivs i en projektmiljö med högt tempo. Du bygger goda relationer, samarbetar väl med både kunder och partners och behåller lugnet även när förutsättningarna snabbt förändras. Som person är du självgående, ansvarstagande och kommunikativ, med en stark vilja att utvecklas och driva ditt arbete framåt.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Eva Wisth, E-post eva.wisth@jeffersonwells.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Slottsvägen 11 (visa karta
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612 41 FINSPÅNG Arbetsplats
Drottninggatan 24, 60224 Norrköping Kontakt
Contact
Eva Wisth Eva.Wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
10008928