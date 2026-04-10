Projektsamordnare till socialfondsprojekt
Österåkers Kommun / Administratörsjobb / Österåker Visa alla administratörsjobb i Österåker
2026-04-10
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Österåkers kommun är projektägare till projekt "Arbetscoacher" som delfinansierat av Europeiska socialfonden och drivs under perioden april 2026 till och med september 2028. Projektet inkluderar även Stockholm nordostkommunerna Vallentuna, Danderyd, Vaxholm, Täby, Norrtälje. Projektet erbjuder individuellt, evidensbaserat stöd (bl.a. Supported Employment) och hjälper deltagare att testa och utveckla sin arbetsförmåga för att kunna ta nästa steg mot arbete, studier eller ordinarie insatser.
Nu söker vi en projektsamordnare till vårt team!
Ditt nya jobb
Innebär att du kommer arbeta som:
Samordnande stöd till projektchef och delprojektledare
Samordna Österåkers projektet med andra ESF projekt
Presentera projektet i olika sammanhang.
Samordna metodanvändning av Supported employment och metodtrogenhet för projektmedarbetare
Samordna arbetet med horisontella principer
Deltagarinkludering, dialog med målgrupp
Arbetsplatsen är förlagd i lokaler i Täby med möjlighet till distansarbete. Som samordnare kommer du ha möten både i stockholms nordostkommuner och inne i Stockholm stad.Publiceringsdatum2026-04-10Profil
Vi söker dig som är en teamplayer och som är flexibel, självgående och strukturerad med ett helhetsperspektiv. Du har en förmåga att vara både innovativ och samordnande i ditt arbete.
Vi söker dig som:
Är utbildad inom "Supported employment" eller "Individual placement and support".
Har erfarenhet av Horisontella principer. (Tillgänglighet, Jämlikhet, Icke-diskriminering).
Är samordnare och/eller processledare
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
projektledning, uppföljning eller kommunikation
deltagarinkludering
att arbeta med Agenda 2030 som RUFS 2050
att arbeta med Europeiska socialfonden
Nätverka inom Stockholm nordostkommunerna
arbete inom stat, region eller kommun
Anställningens omfattning
Heltid eller deltid enligt överrenskommelse
Anställningsform
Projektanställning till och med september 2028Tillträde
Start i mitten av aug 2026 eller enligt överrenskommelse.
Sista ansökningsdag
2026-04-24
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
Hackstavägen 22 (visa karta
)
184 31 ÅKERSBERGA
Sophia Dahlgren sophia.dahlgren@osteraker.se
9848067