Projektsamordnare/Tidplanerare (konsultuppdrag)
Edge Of Talent AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Din roll
Som projektsamordnare/tidplanerare leder du det övergripande tidplaneringsarbetet i ett flerårigt program för Stockholmsregionen. Du synkar tidplaner mellan flera parallella projekt (infrastruktur, depå och fordon), säkerställer beroenden och samordnar med interna och externa intressenter så att leveranser kan driftsättas enligt plan - med kontinuerligt fokus på både tid och kostnad.
Ditt ansvar
Äga, utveckla och kommunicera programmets huvudtidplan samt följa upp framdrift Validera och konsolidera projektens tidplaner till ett gemensamt system; ta fram beslutad baseline och ändringshantera den. Identifiera och driva beroenden mellan projekt samt möjligheter till tidskomprimering, samtidigt som tidsrisker bevakas Upprätta projektspecifika rutiner, riktlinjer, mallar och verktyg för tidplanering; stötta projektledare och planerare i tillämpningen. Vara kontaktyta mot kundens teknik- och trafikfunktioner för planering av spår-/spårnära arbeten och trafikavstängningar. Bidra med underlag till beslut och tjänsteutlåtanden samt medverka vid anbudsutvärdering. Samordna med ekonomi och riskhantering kring integrerad tid- och kostnadsstyrning. Vid behov bemanna och leda ett mindre planeringsteam och säkerställa enhetligt arbetssätt. Medverka i kalkylarbete och osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen.
Kvalifikationer (obligatoriska)
Högskoleexamen med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Minst 9 års erfarenhet på beställarsidan som ansvarig tidsplanerare. Minst 9 års erfarenhet av arbete i offentlig eller politiskt styrd organisation, inklusive underlag för politiska beslut. Minst 5 års erfarenhet av tidplanering i järnvägs- eller spårvägsprojekt. Minst 3 års erfarenhet av integrerad tid- och kostnadsstyrning.
Meriterande erfarenheter
5 års praktisk erfarenhet av MS Project och Primavera P6. Deltagit i 3 osäkerhetsanalyser enligt successivmetoden för bygg-/anläggningsprojekt om minst 250 MSEK (tid och kostnad). Dokumenterad erfarenhet av projektriskhantering.
Placering
Stockholm, hybrid: kombination av arbete på kontor och på distans. Minst 60 % närvaro på kontor, med obligatorisk närvaro tisdag-torsdag. Nödvändig utrustning tillhandahålls av kunden (bärbar dator/e-post). Egen mobiltelefon krävs.
Tidplan och omfattning
Start: 2025-10-13 Slut: 2028-12-31 Omfattning: 100 % (40 h/vecka) Förlängningsoptioner: 1+1+1 år enligt kundens villkor.
Detta är ett konsultuppdrag hos en ledande beställarorganisation. Vill du vara med och skapa robusta tidplaner som faktiskt håller - och göra skillnad för resenärer varje dag? Skicka ditt CV redan idag - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9549292