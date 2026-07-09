Projektsamordnare lokaler och mobilitet
Performiq AB / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-07-09
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, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta i en roll där hållbarhet, teknisk kompetens, projektförberedelser och samordning står i centrum? Vi söker nu en projektsamordnare med fokus på lokalanpassningar och mobilitetstjänster. Rollen passar dig som har hållbarhet i fokus, god teknisk förståelse inom fastigheter och trivs med att ta fram genomarbetade underlag som ligger till grund för framtida projekt och investeringar.
Tyngdpunkten i rollen ligger på lokalanpassningar, där du ansvarar för att ta fram tekniska förstudier, kostnadskalkyler och beslutsunderlag inför genomförande. Du blir en viktig länk mellan, entreprenörer och vår underhållsavdelning.
Lokalanpassningar
På uppdrag av våra lokalutvecklare ansvarar du för att ta fram förstudier och samordna de tekniska förutsättningarna inför lokalanpassningar. Arbetet innebär bland annat att du:
• Ta fram tekniska förstudier, kostnadskalkyler inför beslutshantering
• bedömer tekniska lösningar utifrån myndighetskrav och fastighetens förutsättningar
• samordnar myndighetskrav och hållbarhet kopplade till brand, ventilation, el, VA, sprinkler, kyla och andra fastighetstekniska installationer
• för dialog med interna specialister, entreprenörer och konsulter
• tar fram underlag för avrop och beställningar till vår underhållsavdelning eller externa entreprenörer
• säkerställer att rätt underlag finns inför genomförandet av projekt och följer riktlinjer för hållbarhet
Du ansvarar inte för genomförandet av entreprenaden, utan för att ta fram rätt tekniska och ekonomiska underlag så att projektet kan beställas och genomföras på ett effektivt sätt.
Mobilitetstjänster
På uppdrag av våra distrikt ansvarar du för att ta fram kalkyler, förstudier och samordna de tekniska förutsättningarna vid implementation eller nya upphandlingar av mobilitetstjänster. Arbetet innebär bland annat att du:
Ditt arbete innebär att du:
• samordnar implementation av mobilitetstjänster i våra distrikt exempelvis laddinfrastruktur, bilpooler och cykelpooler
• tar fram kalkyler, kostnadsbedömningar och beslutsunderlag inför investeringar och avrop
• samordnar dialogen med berörda interna funktioner och externa leverantörer
• följer upp genomförda insatser utifrån ekonomi, hållbarhet och kundnytta
Här blir du en viktig del i att omsätta LKFs beslutade mobilitetsstrategi till konkreta lösningar.
Personprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av hållbarbet, projektledning, projektsamordning eller teknisk förvaltning inom fastighetsbranschen. Du har god förståelse för fastighetstekniska installationer och trivs i en roll där du analyserar, samordnar och tar fram underlag inför beslut.
Vi tror att du har:
• erfarenhet av ombyggnadsprojekt eller tekniska fastighetsprojet med hållbarhetsfokus
• god teknisk förståelse för myndighetskrav inom områden som brand, ventilation, el, VA, sprinkler och kyla
• erfarenhet av att ta fram förstudier, kostnadskalkyler inför beslutsunderlag
• vana av att samordna olika intressenter och driva frågor framåt
• god förståelse för upphandling och gärna kännedom om LOU
• erfarenhet av att arbeta med entreprenörer, konsulter eller installationsprojekt
• erfarenhet av kommersiella lokaler är meriterande
Som person är du strukturerad, analytisk och affärsmässig med hållbarhetsfokus. Du trivs med att ta ansvar, har lätt för att samarbeta med många olika funktioner och är skicklig på att omsätta tekniska behov till genomarbetade beslutsunderlag. Du arbetar självständigt, driver dina frågor framåt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt där hållbarhet och långsiktighet alltid står i fokus.
För att trivas i rollen är du en social och relationsskapande person som gillar att samarbeta och skapa förtroende i mötet med andra. Du är affärsmässig, strukturerad och van att driva ditt arbete framåt på egen hand.
Du är nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad, med förmåga att analysera, prioritera och se helheten. Samtidigt agerar du med omtanke om människor, fastigheter och miljö och har ett inkluderande förhållningssätt där alla människors lika värde är självklart.Publiceringsdatum2026-07-09Övrig information
Start: tillträde 1 november eller enligt överenskommelse
Omfattning: heltid och tillsvidare
Arbetstid: kontorstider med flextid
Plats: Brunnshögsgatan 39, Lund
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
.
Ansvarig rekryterare är på semester och urval startar den 10 augusti.
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Lunds Kommuns Fastighets AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9997753