Projektsamordnare 50 %, Stockholm
2026-04-28
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Armémuseum, Flygvapenmuseum, Järnvägsmuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Vrak-Museum of Wrecks. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande En kultur där vi blir bättre tillsammans!
Vi erbjuder en roll där du får bidra till genomförandet av ett verksamhetsnära och komplext projekt med stor betydelse för arbetssätt, lokaler och organisationskultur. Du blir en viktig del av projektets genomförandekraft och arbetar i nära samarbete med projektledning, delprojekt, lokala funktioner och externa samarbetspartners.
Detta är ett uppdrag för dig som vill använda din mångåriga erfarenhet av kvalificerad projektledning i en roll där du skapar överblick och håller samman aktiviteter, tidplaner, leveranser och beroenden - faktorer som är avgörande för ett väl fungerande resultat. Du arbetar nära huvudprojektledare och delprojektledare och bidrar till att projektet drivs framåt på ett strukturerat och systematiskt sätt.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
ta fram, följa upp och uppdatera projektplaner, tidplaner och budget
sammanställa status, beslut, leveranser och underlag till projektledningen
följa upp milstolpar, aktiviteter och beroenden mellan delprojekt
samordna genomförandefrågor kopplade till ombyggnation, flytt, IT, verksamhet och lokala anpassningar
ansvara för arbetet med flyttlogistik ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU
vara en samordnande kontaktpunkt mellan verksamhet, leverantörer och övriga involverade funktioner
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
relevant akademisk utbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
dokumenterad och omfattande erfarenhet av att leda komplexa lokal-, arbetsplats- eller fastighetsrelaterade projekt
flerårig erfarenhet och väl utvecklad förmåga att arbeta med projektstyrning, planering, koordinering och uppföljning i projekt med flera beroenden och intressenter
gedigen erfarenhet av att arbeta med tidplaner, budgetuppföljning, logistik, leverantörssamordning samt praktiskt genomförande
erfarenhet av att genomföra upphandlingar enligt LOU
erfarenhet som gett dig en god förståelse för vikten av delaktighet, förankring och facklig samverkan i förändrings- och genomförandeprojekt
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av arbetsplatsutveckling och lokalförändringsprocesser i större organisationer
erfarenhet av projektledning inom statlig verksamhet eller annan offentlig sektor
erfarenhet av att ta fram arbetsplatsstrategier
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann, med en väl utvecklad förmåga att skapa ordning och överblick i komplexa sammanhang. Du trivs i en roll där du håller samman flera parallella aktiviteter och arbetar systematiskt med att följa upp tidplaner, beroenden och leveranser för att säkerställa framdrift.
Du är samarbetsinriktad och har lätt för att etablera fungerande arbetssätt tillsammans med olika funktioner, såväl internt som med externa parter. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer höga krav på tydlig kommunikation, lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt. Eftersom uppdraget genomförs i en miljö där förändring påverkar arbetssätt, lokaler och medarbetare, behöver du ha en god förståelse för vikten av delaktighet, förankring och facklig samverkan. Du hanterar såväl praktiska som administrativa frågor med stabilitet och gott omdöme, samtidigt som du bidrar till helhetsperspektiv, framdrift och tillförlitlig uppföljning i projektets olika delar.
Mer om oss
Tjänsten är placerad på avdelningen verksamhetsstöd, enheten för fastighets- och säkerhetsutveckling men tjänstens huvudsakliga kontakter och arbete sker inom projektet Kulturresan där även lokala kontorsprojekt ingår.
Anställning
Tillsvidareanställning, 50%. 6 månaders provanställning tillämpas, tillträde i augusti. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Björn Hedin, Enhetschef för fastighets- och säkerhetsutveckling, 08- 519 549 95 Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Anna Silwerulv, Saco: 08 -519 549 62 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 maj genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer hålls 12 maj. Övrig information
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoriaär en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva
(org.nr 202100-1132), https://www.smtm.se/
Storgatan 41 (visa karta
)
114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Fastighets- och säkerhetsutvecklingsenheten Jobbnummer
9879928