Projektsäljare till Stockholm
Säljpoolen i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpoolen i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Projektsäljare till Stockholm
Om Duravit
Duravit är en ledande aktör inom inrednings- och badrumsindustrin, känt för sina innovativa designlösningar och hållbara produkter. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter som kombinerar funktionalitet med estetik, och vi arbetar nära arkitekter, inredningsdesigners och fastighetsutvecklare för att skapa skräddarsydda lösningar för både privata och offentliga miljöer. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett passionerat och drivande team som jobbar med de senaste trenderna och teknologierna i branschen. Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker nu en passionerad och driven projektsäljare till Duravit, som kommer att fokusera på att bygga och utveckla relationer med kunder inom det föreskrivande ledet, såsom arkitekter, inredningsdesigners och fastighetsutvecklare. Du kommer att utgå från vårt showroom i Stockholm, men du har även möjlighet att jobba hemifrån ibland, vilket ger dig flexibilitet och frihet i ditt arbete.
Ansvarsområden
Aktivt bearbeta och skapa nya kundrelationer inom den föreskrivande ledet
Sälja in Duravits produkter till hotell- och bostadsprojekt
Bygga långsiktiga kundrelationer och skapa affärsmöjligheter genom personlig kontakt och strategisk planering
Arbeta nära vårt showroom och ge kunder en förstklassig upplevelse av våra produkter och lösningar
Bidra till att utveckla och implementera säljstrategier för att nå uppsatta mål
Boka möten och genomföra presentationer och produktdemonstrationer
Vi söker
För rollen som projektsäljare söker vi dig som har erfarenhet inom inredningsbranschen eller liknande, gärna med fokus på projektförsäljning. Vi tror även att du har ett stort intresse för hållbar design och innovation, samt en passion för Duravits produkter.
Analytisk, driven och självgående
Har en stark vilja att hitta nya kunder och är orädd i ditt sätt att arbeta
Är nyfiken och har en genuin passion för att skapa långsiktiga affärsrelationer
Har god kommunikativ förmåga och kan kommunicera både på svenska och engelska
Har erfarenhet av att arbeta med föreskrivande ledet eller större projekt
Är en kreativ problemlösare och trivs med att utmana och utveckla dig själv i en dynamisk miljö
Vi erbjuder
Som projektsäljare hos oss erbjuds du möjligheten att arbeta med Duravits marknadsledande produkter och intressanta projekt. Flexibilitet med möjlighet att arbeta hemifrån vid behov. En varierad arbetsdag där du får vara med och påverka både strategiskt och operativt. Ett härligt team med kollegor som brinner för hållbar design och innovation. Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Placering:
Stockholm, med möjlighet att arbeta över hela Sverige. Är du redo att ta din säljkarriär till nästa nivå och bli en del av vårt framgångsrika team? Skicka in din ansökan redan idag!
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Christopher Thorstrand. Du når Christopher på 08-51481641.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Duravit Sweden AB Jobbnummer
9459157