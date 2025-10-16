Projektör till komplexa marina projekt
Ingenio Consulting Group AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ingenio Consulting Group AB i Göteborg
, Härryda
, Lysekil
, Falkenberg
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Vill du växa som projektör och få arbeta med tekniskt komplexa projekt där varje uppdrag är unikt? UNDEKO söker nu en ny kollega med erfarenhet av mark- och VA-projektering som vill utvecklas i en teknisk roll nära verkligheten.
Om rollenHos UNDEKO får du vara en viktig del av projekt inom marin infrastruktur, såsom hamnar, sjöledningar, kustnära anläggningar. Projekt där tekniska förutsättningar, tillgång till plats, materialval och samordning mellan discipliner ofta kräver både kreativitet och precision. Rollen innebär att arbeta hands-on med tekniska handlingar, utredningar och beskrivningar - ofta i projekt där inget är standard.
Du arbetar nära teknikansvarig och konstruktör, är delaktig i framtagande av dokumentation och får möjlighet att ta mer ansvar över tid. Rollen passar dig som gillar tekniska utmaningar och vill arbeta med komplexa VA- och marklösningar i praktiken.
Om UNDEKO UNDEKO erbjuder specialiserade konsulttjänster inom marina och landbaserade infrastrukturprojekt, med stark profil inom teknik, miljö och projektering. Fokus ligger på tidiga skeden, konstruktion, byggledning och projektuppföljning samt miljöbedömningar och tekniska utredningar. Inom området bygg- och projektledning har UNDEKO särskild kompetens för marina anläggningar såsom sjöledningar, kajer, bryggor och dykeriarbeten. Genom att stötta kunden genom hela processen, från idé till färdig anläggning, säkerställer UNDEKO teknisk kvalitet och integrerade lösningar i komplexa projekt.
Hos dem får du en roll där du gör skillnad i projekt som är både tekniskt utmanande och meningsfulla.
Vad du ska kunna Erfarenhet av VA- och markprojektering, minst 5 år
Förståelse för tekniska beskrivningar, AMA och projektdokumentation
Viss vana vid CAD eller en vilja att lära
Förmåga att läsa kontrakt och arbeta självständigt mot uppsatta krav
Svenska i tal och skrift. Meriterande med förmåga att dokumentera på engelska
B-körkort. Egen bil är en fördel
Intresse för teknik, konstruktion och problemlösning i ovanliga miljöer
Vad vi erbjuder
En plats i ett tekniskt starkt team som arbetar med stora, komplexa och ofta marina projekt. Du får möjlighet att växa i din roll som projektör och arbeta nära andra discipliner, där varje uppdrag lär dig något nytt. Dina kollegor finns nära till hands för stöttning mellan tekniska områden. En arbetsmiljö där alla hjälps åt för att tillsammans nå målet!
Kontoret ligger i Hisings Backa, Göteborg. Arbetet sker främst på plats. Vissa uppdrag kräver säkerhetsprövning. Resor kan förekomma.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt är en öppen och kommunikativ attityd, förmåga att ge och ta feedback, samt ett prestigelöst sätt där lagarbete och engagemang står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-16Övrig information
Detta är en direktrekrytering, du blir därför anställd internt på UNDEKO.
Arbetet är till största del baserat på UNDEKOs kontor i Hisings Backa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingenio Consulting Group AB
(org.nr 556976-6735), https://www.ingenio.se Kontakt
Ylva Stagler ylva.stagler@ingenio.se Jobbnummer
9560903