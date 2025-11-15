Projektör till Eltel
2025-11-15
Brinner du för en hållbar och uppkopplad värld och lockas av möjligheten att själv bidra till framtagandet av nya kommunikationsnät? Tycker du om att driva stora projekt och trivs i en roll där du får applicera din orädda och kommunikativa sida samtidigt som du värdesätter ett noggrant och strukturerat arbete? Då kanske du är Eltel Networks nya projektör! Skicka in din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla kommunikationsnät. Detta görs på uppdrag av operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Som ledare av utvecklingen inom infranätindustrin är Eltel stolta över att kunna skapa värde för sina kunder och för samhället i stort, genom att kombinera kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete.
Som projektör ansvarar du för att ta fram kostnad och intäktsberäkning för inkommande jobb. Du samarbetar tätt med kunder och kollegor för att upprätthålla tidsplaner och säkra avtalade leveranser. En stor del av ditt arbete innebär att arbeta med ledningssamordning i olika typ av infrastrukturprojekt i Stockholm.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Du erbjuds
• Ett grönt jobb! Den tekniska utvecklingen inom bransch går fort och Eltel ligger i framkant. Eltels lösningar lägger grunden fär dagens uppkopplade samhälle och bidrar till en grönare omställning.
• En arbetsplats där kulturen präglas av omtanke om varandra, stort engagemang och ansvarstagande för att lösa uppdraget.
• En roll där du har frihet under ansvar samtidigt som du får komma i kontakt med en rad olika intressenter i anknytning till Eltels projekt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektör arbetar du i en varierad roll med många olika kontaktytor. Du är delaktig i ledningssamordning för att säkerställa en kvalitativ leverans av Eltels tjänster. Det innebär bland annat att arbeta med beräkningar av kostnader och intäkter. Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär bland annat:
• Delta i ledningssamordning med nätägare, entreprenörer och andra intressenter för att ledningar ska placeras på ett effektivt och regelrätt sätt.
• Analysera befintliga ledningsnät och planera nya dragningar av GIS-verktyg och andra kartprogram.
• Säkerställa att projekten följer rådande lagar och riktlinjer.
• Dimensionera och designa ledningsnätet enligt projekten krav samt utifrån hållbarhet och kostnad.
• Design och dokumentation av fiber- och kanalisationsnät.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av projektering av fiber, kopparledning eller lågspänning, alternativt har tidigare erfarenhet som Fibertekniker eller inom nätplanering
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har kunskaper om ekonomisk uppföljning och tillhörande arbete
• Har mycket goda kunskaper i svenska då språket används dagligen i arbetet
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• En relevant eftergymnasial utbildning
• Vana av att arbeta i AutoCAD
• Kunskaper inom BAS P och BAS U
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Socialt kompetent
Personen vi söker har goda kommunikativa egenskaper och är van att ha många bollar i luften. I och med att du samarbetar med många olika parter förväntar vi oss att du har ett öppet sinne och är lösningsorienterad.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
