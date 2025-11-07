Projektör till Bi-Vent Helsingborg (alternativt Malmö)
2025-11-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bi-Vent AB i Helsingborg
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa hållbara och energieffektiva inomhusmiljöer? Trivs du i en roll där teknik, problemlösning och kundkontakt går hand i hand? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som projektör hos Bi-Vent kommer du att arbeta med projektering och design av ventilationssystem för både nyproduktion och ombyggnation. Du tar fram tekniska lösningar utifrån kundens behov, gör beräkningar, tar fram underlag och säkerställer att systemen är funktionella, energieffektiva och uppfyller gällande normer.
Du arbetar i nära dialog med projektledare, montörer, leverantörer och kunder och har en viktig roll i att säkerställa att projekten når hög kvalitet och genomförs enligt plan.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektering eller konstruktion av ventilationssystem
Har goda kunskaper i CAD och relevanta rit- och beräkningsprogram
Har en förståelse för energiteknik och hållbara byggnadslösningar
Är strukturerad, analytisk och trivs med att lösa tekniska utmaningar
Trivs med att samarbeta och kommunicera med både kollegor och kunder
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med stark lagkänsla och nära samarbete
Konkurrenskraftig lön och trygga anställningsvillkor
Möjlighet att arbeta med spännande och utvecklande projekt
Goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling
Bi-Vent AB är ett entreprenad- och serviceföretag inom ventilation som erbjuder helhetslösningar från projektering till färdig anläggning, samt serviceavtal efter avslutad entreprenad. Våra kunder är bland annat kommuner, regioner, industrier, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Exempel på genomförda projekt är bland annat:
E.ON:s nya kontor i Malmö - vårt största projekt hittills
Kontorshuset Prisma i Helsingborg
Kv Eden, Hyllie
Foodhills i Bjuv
JM och Tetra Pak i Lund
Bi-Vent har funnits i över 45 år och ingår i Instalcogruppen. Vi är etablerade i Helsingborg och Malmö och verkar främst i södra Sverige. Idag är vi ca 55 medarbetare som tillsammans skapar hållbara och kvalitativa lösningar för våra kunder.
Låter det intressant?
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista anställningsdagen. Välkommen med ditt CV och personliga brev till rekrytering@bi-vent.se
. Märk din ansökan med Projektör.
Välkommen till Bi-Vent - där vi skapar frisk luft med omtanke.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering@bi-vent.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektör".
Detta är ett heltidsjobb.
Bi-Vent AB (org.nr 556741-5822), http://www.bi-vent.se
Stenbrovägen 19 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
