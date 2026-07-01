Projektör rörsystem men 3-5 års erfarenhet
Fvb Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet då vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka. Det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya roll
Du kommer att arbeta med nyanläggning och utbyte av distributionssystem för fjärrvärme, fjärrkyla och VA i samtliga skeden, med tyngdpunkt på projektering och konstruktion. Du kommer att ta fram de ritningar och handlingar som krävs för att genomföra byggnation av nya mark/ovanmarkförlagda ledningar. I detta ingår bland annat rörkonstruktion, hållfasthetsberäkningar, platsbesök, inmätning med GPS, delta på samordningsmöten och tillståndshantering. Det innebär variationsrika dagar med både kontorsarbete, visst fältarbete samt möten med beställare och entreprenörer. Med ökad erfarenhet växer ansvaret och uppdragens komplexitet.
Du kommer att delta i utvecklingen av gruppen och vi värderar samarbete och engagemang högt. I många av våra större uppdrag hjälps vi åt och samarbete med medarbetare på våra andra kontor är vanligt. Arbetet präglas av stor frihet med ansvar både mot kollegor och kunder.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som kan och vill utvecklas i rollen som projektör/konstruktör inom fjärrvärme, fjärrkyla, VA och vill ta nästa steg i din utveckling. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I rollen har du ofta kontakt med beställare, kollegor och andra berörda parter. Du är nyfiken, teknikintresserad och lösnings orienterad, med ett praktiskt synsätt och en vilja att bidra till ett bra helhetsresultat. Du tar ansvar för dina uppgifter, samarbetar väl med andra och har förmåga att hantera flera projekt parallellt.
Du har en relevant ingenjörs- eller YH-utbildning, exempelvis inom energi-, bygg- eller maskinteknik. Du har goda kunskaper i AutoCAD 2D, Civil 3D och Plant 3D. Erfarenhet av att upprätta tekniska handlingar enligt AMA är meriterande.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Anställningsform och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ambitionen att tillsätta tjänsten så snart som möjligt efter sommaren. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kommer att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Azin Baker, epost: azin.baker@fvb.se
Under semesterperioden v.28-v.32 är vår tillgänglighet begränsad, skicka gärna ett meddelande så hör vi av oss när vi är åter från ledigheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 16 augusti 2026.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994561-2081103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fvb Sverige AB
(org.nr 556429-3743), https://jobb.fvb.se
Drakegatan 5 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FVB Sverige AB Jobbnummer
9988057