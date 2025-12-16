Projektör och Teknikansvarig inom Gata/Mark
Vill du vara en del av ett företag som värdesätter din personliga och professionella utveckling? Hos oss är det möjligt!
Introduktion Vi lever i en föränderlig värld och på WSP tar vi ansvar för att förbereda samhället för de tuffa utmaningar som vi kontinuerligt ställs inför. Vi jobbar med kunden i fokus och samarbete, hållbarhet, innovation, teknik- och medarbetarutveckling är en naturlig del i hela vår verksamhet. Sektion Samhällsutformning är en av fem sektioner inom Transport & Infrastructure som är med och leder utvecklingen i vårt samhälle. Sektion Samhällsutformning består av ca 300 kollegor på över 20 kontor i landet och vi verkar lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar som en nationell sektion där samordning av resurser, uppdrag, anbudsarbete, teknikutveckling och kunskapsöverföring är naturligt för oss inom hela organisationen. Vi har hela Sverige som spelplan och bygger varje uppdragsgrupp efter kundens och uppdragens specifika behov.
Vår lokala närvaro är basen i vår verksamhet samtidigt som vi har styrkan av samarbete nationellt och internationellt. Inom Samhällsutformning har vi både spets och bredd i våra kompetenser inom landskapsarkitektur, mark- och gata, trafik, fysisk planering, miljö, kulturmiljö, geomatik och uppdragsledning. Läs gärna mer om vårt tjänsteutbudhär.
Vi vill utöka vår avdelning i nord med fler drivna och kompetenta projektörer och teknikansvariga inom Gata/Mark, som vill vara med och framtidssäkra samhället med oss. Din personlighet, kompetens och samarbetsförmåga är viktig för oss! Vi söker just nu medarbetare till våra kontor i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall ochÖstersund. Om tjänsten Vi söker både projektörer och teknikansvariga och i hela spannet av erfarenhet, allt ifrån nyexade till väldigt erfarna (+10år). I rollen som teknikansvarig ansvarar man för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar men medverkar även i utredningar i olika typer av projekt för våra kunder. En viktig och naturlig del i rollen som teknikansvarig är att leda projektörerna inom samma område men även samverka med övriga teknikområden. Vi ser gärna även att du drivs av att stötta, utveckla och lära upp våra yngre medarbetare samt kvalitetssäkra arbetet både inom teknikområdet men även av våra leveranser i stort.
Som teknikansvarig har man även möjlighet att projektera om man önskar, det beror mest på vad man själv vill och hur man vill utvecklas.
Som projektör kan man vara väldigt självgående om man har tillräcklig erfarenhet men ständig kommunikation och samordning är nödvändig. Som nyexad eller projektör tidigt i sin karriär man man förvänta sig stöd och upplärning av våra erfarna medarbetare och mentorer.
Vi arbetar med ständig förbättring och har som målsättning att kontinuerligt söka efter innovativa sätt att förbättra oss. Drivs man av den typen av frågor har man möjlighet att bli en del av det.
Din profil Vi ser att du är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande branschrelaterad yrkeslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av AMA/MER, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.
Som person ser vi att du gillar att arbeta målmedvetet och att du självständigt kan leda och driva projekt. Vi värdesätter en god kommunikationsförmåga och att du har ett professionellt förhållningssätt.
Vi arbetar i en global koncern där vi i uppdragen sätter ihop team över landsgränserna så det är viktigt att du besitter mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder WSP utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Tack vare vår djupa förståelse för lokalsamhället, talanger i världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera och utforma långvariga och effektiva lösningar på unika, komplexa problem inom infrastruktur och stadsutveckling.
På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva större multidisciplinära uppdrag. För att lyckas är vi övertygade om att samverkan ger både bättre resultat och nöjdare medarbetare. Via våra nationella och globala nätverk har vi snabbt tillgång till specialistkompetens inom hela vårt affärsområde samt hela företaget. Arbete på WSP leder till stimulerande möjligheter att vara en aktiv del av ett ledande globalt företag med stark förankring på den svenska marknaden.
Sista ansökningsdag Urval och intervjuer sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 30 januari 2026. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen löpt ut så skicka in din ansökan redan idag!
Kontakt Rekryterande chef: Tony Berglund,tony.berglund@wsp.com
Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
