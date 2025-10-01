Projektör Inom Va Till Undeko

Ingenio Consulting Group AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-10-01


Vi på Ingenio söker i samarbete med UNDEKO en självgående VA-projektör. Hos UNDEKO blir du en viktig del av ett entreprenörsdrivet konsultföretag där varje röst hörs, idéer får ta plats och där ni tillsammans skapar lösningar som bidrar till en hållbar framtid.
Om UNDEKO
UNDEKO är en vägledande konsult inom infrastruktur och miljö som erbjuder spetskompetens och helhetssyn i allt från projektering och byggledning till miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprocesser. Med bred erfarenhet från både land- och vattenrelaterade projekt, såsom hamnar & dammar, arbetar UNDEKO nära sina kunder för att skapa lösningar som håller i längden - både tekniskt och miljömässigt.

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om tjänsten
Rollen innebär att driva teknisk projektering inom VA och leverera dokumentation på ett strukturerat sätt. I nära samarbete med konstruktör och teknikansvarig tar du ansvar för teknisk förståelse, analys av underlag och kontraktstolkning, samt att omvandla tekniska diskussioner till tydlig text.

Vi söker dig som har:
5-10 års erfarenhet av VA-projektering inom mark, gärna som konsult
Förmåga att tolka kontrakt och tekniska underlag
God kunskap om AMA, tekniska beskrivningar och projektdokumentation
Väl utvecklad administrativ struktur och leveransdisciplin
God förståelse för teknik
Svenska i tal och skrift
Engelska i tal och skrift är meriterande
B-körkort


Säkerhetsprövning kan krävas för vissa uppdrag. Arbetet bedrivs i huvudsak på plats och resor kan förekomma.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt är en öppen och kommunikativ attityd, förmåga att ge och ta feedback, samt ett prestigelöst sätt där lagarbete och engagemang står i centrum.

Övrig information
Detta är en direktrekrytering, du blir därför anställd internt på UNDEKO.
Arbetet är till största del baserat på UNDEKOs kontor i Hisings Backa.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ingenio Consulting Group AB (org.nr 556976-6735), https://www.ingenio.se

Kontakt
Ylva Stagler
ylva.stagler@ingenio.se

Jobbnummer
9534878

