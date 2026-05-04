Projektör inom systemplanering och teknisk bevakning
Vill du vara med och bidra med kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du arbeta på en arbetsplats som präglas av hög kamratanda och högteknisk kompetens? Är du en duktig och erfaren systemplanerare som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill så arbeta med olika tekniska lösningar inom systemplanering och tekniska bevakning? Då är du den vi söker
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som projektör/systemplanerare inom teknisk bevakning består i huvudsak av att ansvara för projektering, installation, driftsättning, dokumentation av larm-, passér- och övervakningssystem. Du kommer att medverka i utbildning av vår personal och genomföra viss systemadministration och programmering på ovanstående system samt medverka vid sluttestning och besiktning.
Som projektör / systemplanerare är ditt arbete omväxlande och du kommer att ha stort eget ansvar för att säkerställa att arbetet blir utfört enligt gällande rutin och säkerhetsföreskrifter.
Vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär och rörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån ett verksamhetsbehov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
3 årig gymnasieutbildning med inriktning mot el/tele eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med installation av teknisk bevakning/övervakningssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda It-kunskaper
Erfarenhet av WAN/LAN
Kunskaper i Windows
God datorvana i MSOffice
Meriterande
Certifierad larmingenjör
Van att hantera Pacom Unison Milestone
Tidigare arbete inom Försvarsmakten i liknande tjänst
Kunskaper att rita i AutoCad
Kunskaper om Försvarsmaktens bevakning- och övervakningssystemDina personliga egenskaper
Som person har du god samarbetsförmåga. Du är öppen, social samtidigt som du tar stort eget ansvar inför dina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och vi ser att det är viktigt att vi har en positiv framtoning, att grundinställningen är att alla gör sitt bästa. Vidare är du analytisk och utför dina arbetsuppgifter med god kvalitet. Då arbetet i perioder ställer höga krav söker vi dig som gillar varierade arbetsuppgifter och som är stresstålig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är tillsvidare civil anställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Placeringsort är Örebro och enligt överenskommelse. Den här tjänsten tillåter inget distansarbete.
Välkommen med din ansökan 2026-05-24. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att maila HR-generalist Stina Melin, stina.melin@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
