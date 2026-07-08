Projektör inom säkerhet och teletekniska system till Team TSP
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Vill du utvecklas inom teknisk projektering och arbeta med varierande säkerhetsprojekt i en familjär kultur? Vi söker en engagerad och tekniskt nyfiken projektör som vill utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och bli en nyckelspelare i TEAM TSP:s fortsatta resa i Stockholm!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som projektör hos TEAM TSP spelar du en central roll i vår kunds varierande och intressanta projekt. Du arbetar med en stor bredd av uppdrag för verksamheter som högskolor, laboratorium, myndigheter, rättsvårdande myndigheter och museum. Tjänstens omfattning kan anpassas efter din ambition och tidigare erfarenhet, och du samarbetar tätt med ansvarig handläggare i de olika projekten.
Genom att omvandla kundens önskemål till färdiga lösningar samarbetar du med företagets övriga konsulter inom tele och säkerhet, fysisk säkerhet samt styr och övervakning. Du ansvarar för att tillsammans med handläggaren ta fram installationsritningar, säkerhetsplaner, dörruppställningsritningar samt underlag för samordning. Detta är en perfekt roll för en junior profil med ett brinnande intresse för att lära sig mer, som vill komma in i ett familjärt bolag och få möjligheten att utvecklas.
Vi ser även att du arbetar bra i grupp då arbetet till viss del utförs i team där ni stöttar varandra. I denna process kommer det att vara en bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning då företaget arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Du erbjudsDu får en viktig roll i ett växande bolag med korta beslutsvägar och en öppen kultur. Detta är initialt ett konsultuppdrag via oss på Academic Work med målet om att bli anställd direkt hos TEAM TSP därefter.Dina arbetsuppgifter
Rollen som projektör innebär att producera tekniska ritningar och handlingar inom olika projektgrupper. Du samarbetar nära handläggare och seniora kollegor för att ta fram kompletta handlingar som ligger till grund för kundernas upphandlingsunderlag. Tjänsten är helt kontorsbaserad och innebär inget fysiskt installationsarbete ute i fält.
Upprätta installationsritningar, detaljritningar och uppställningsritningar för teknik
Ta fram säkerhetsplaner och nätscheman kopplade till projekten
Utforma underlag för brandlarm, utrymningslarm samt AV teknik och mötesteknik
Samarbeta med ansvarig handläggare utifrån givna instruktioner i projekten
Vi söker dig som
Utbildning som elingenjör, BIM projektör eller annan relevant YH utbildning inom el och telesystem.
Erfarenhet av AutoCAD, Revit eller liknande digitala ritverktyg
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Svenskt medborgarskap då vår kund arbetar med säkerhetsklassade projekt vilket kräver en godkänd säkerhetskontroll
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av teknisk projektering, entreprenadarbete eller installation inom telesystem, fysisk säkerhet eller elsystem.
Erfarenhet av MagiCAD.
Goda kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tekniskt nyfiken
Projektdriven
Samarbetsvillig
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EUD4LK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9996412