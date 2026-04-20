Projektör inom dörrmiljö, lås, passage och telesystem
2026-04-20
Vill du projektera lösningar som gör byggnader tryggare och mer funktionella? Hos Norconsult får du arbeta nära både kollegor och kunder - från tidiga skeden till färdiga handlingar - med dörrmiljöer, lås, passersystem och telesystem i varierande byggnadsprojekt.
Hos Norconsult får du arbeta i tvärfackliga team tillsammans med specialister inom flera installationsdiscipliner. Det gör att vi kan ta helhetsansvar och skapa välfungerande lösningar där dörrmiljö, lås, passage, tele och övriga installationer hänger ihop genom hela projektet - från tidiga skeden till färdiga handlingar.
Kompetensen inom dörrmiljö, lås, passage och telesystem är etablerad på avdelningen, och nu vill vi utöka verksamheten och stärka teamet ytterligare. Som projektör blir du en viktig del av ett engagerat och kunnigt sammanhang där samarbete och erfarenhetsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vi söker primärt en projektör till något av våra kontor i Göteborg, Varberg eller Halmstad men möjlighet finns för placering på något av våra övriga kontor.
Som projektör arbetar du med projektering och systemval inom dörrbeslagning, lås, passersystem och telesystem. Du tar fram underlag och handlingar, samordnar med övriga discipliner och bidrar med din kompetens genom hela projektet.
Du arbetar till exempel med:
Gränsdragnings- och samordningsfrågor med arkitekt, el, brand, säkerhet och bygg
Tekniska beskrivningar, funktionskrav, mängdning och förfrågningsunderlag
Tekniskt stöd i projekteringsmöten samt under byggskede vid behov
I projekt som till exempel:
Sjukhus, skolor och säkerhetsanläggningar
Kontor och kommersiella lokaler
Industri, hotell och andra samhällsfastigheter
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Det är en del av vår vardag - och vi prioriterar samarbetet mellan oss som jobbar här. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter via individuella utvecklingsplaner samt ett ledarskap som värnar om balans mellan privatliv och arbetsliv.
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom lås, passage, tele eller säkerhetsteknik
Erfarenhet av projektering/handlingar för dörrmiljöer, lås- och passersystem och/eller telesystem
Du är strukturerad, noggrann och gillar att lösa tekniska frågeställningar tillsammans med andra
Du kommunicerar tydligt och trivs med samordning i projekt samt dialog med kund och entreprenör
Erfarenhet av låsschema/dörrmiljöprogram, CAD/BIM (t.ex. AutoCAD och/eller Revit) och arbete i projekt med säkerhetsinstallationer.ser vi som starkt meriterande. Du trivs i konsultrollen, tar ansvar för din leverans och vill vara med och utveckla våra arbetssätt inom dörr, lås och passage.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Jimmy Nilsson | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV, motivationstext och examensbevis. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
