Projektör förorenade områden/ Miljökonsult / Miljöprojektör - Bravura Sverige AB - Biologjobb i Malmö

Bravura Sverige AB / Biologjobb / Malmö2020-03-16Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2020-03-16NIRAS ägs av en stiftelse och arbetar med allt från processanläggningar och byggprojekt till samhällsplanering, med cirka 2 500 medarbetare och kontor i 27 länder. I Sverige har NIRAS kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping. NIRAS Miljö består av 50 medarbetare som samarbetar i projekt mellan kontoren för att på så sätt ta tillvara på spetskompetensen i företaget. NIRAS ligger långt fram inom flera områden. I synnerhet gäller detta föroreningsproblematik i mark, grundvatten och sediment kopplat till PFAS, klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. T.ex. ligger NIRAS Miljö i framkant när det kommer till implementering av nya dynamiska provtagningsverktyg och metoder för lösningsmedel och PFAS.NIRAS lever efter värderingarna - vi lyssnar, vi lär, vi levererar - vilka är utgångspunkterna för hur NIRAS tänker och arbetar och är avgörande för att skapa hög kvalitet mellan ämnesområden.I din roll som projektör är du delaktig från uppdragsstart, genomförandet hela vägen fram till avslutet. Både dina uppgifter och uppdrag är varierande och kan innebära bland annat markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och projektering av saneringsåtgärder. Du kommer att arbeta i parallella projekt där du ger strategisk och teknisk rådgivning inom ditt område. Samarbete i projektgrupperna sker tvärs över både kompetens- och landgränser.På sikt ser man att det finns möjligheter att vara med och bygga upp en ny avdelning med projektörer inom den svenska organisationen.Examen som naturvetare eller civilingenjör med relevant inriktningFlerårig erfarenhet inom projektering och/eller projektledning av förorenade områdenGoda kunskaper inom AMA och entreprenadjuridikFlytande i svenska och engelska i både tal och skriftB-körkortSom person är du nyfiken, driven, engagerad och lyhörd. Du har god kommunikativ förmåga. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och att ta stort eget ansvar. Vi ser gärna att du trivs med att arbeta i team och värnar om relationen med både kollegor och kunder.Övrig information:Start: OmgåendePlats: MalmöLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Projektör, Miljökonsult, Projektledare, Miljö, Teknik, Naturvetare, Projekt, Bygg, Samhällsplanering, Teknik Konsult, Malmö, Heltid,Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-03-29Bravura Sverige AB5153010