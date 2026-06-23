Projektör
Moelven Limtre AB / Byggjobb / Töreboda Visa alla byggjobb i Töreboda
2026-06-23
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Vi söker en projektör till vår verksamhet i Töreboda som vill arbeta med projektering av träbaserade byggsystem och ta fram underlag för produktion och montage. Hos oss får du en central roll i projektorganisationen med fokus på teknik, kvalitet och samarbete.
Om rollen
Som CAD‐projektör ingår du i projektavdelningen och blir en del av ett team med 17 kollegor. Du arbetar nära projektledare och övriga funktioner i projekten och bidrar aktivt i projekteringsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram och bearbeta CAD‐modeller och ritningar
Bereda ritningsunderlag för produktion och montage i TEKLA
Bereda och optimera CAD‐modeller till produktionsfiler anpassade för våra fyra CNC‐maskiner
Delta i projektering och tekniska lösningar tillsammans med projektteamet
Våra projekt finns främst i Sverige, Norge, Danmark och Island, vilket innebär variation i både uppdrag och kontaktytor.
Arbetet är i huvudsak förlagt till vår anläggning i Töreboda för att möjliggöra ett nära samarbete inom projektorganisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett starkt teknikintresse.
Du:
Är strukturerad och ansvarstagande
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Trivs med att arbeta i projektform
Har ett driv och en vilja att utvecklas i din rollPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom CAD/projektering
Erfarenhet av CAD‐arbete (meriterande med TEKLA)
Erfarenhet från byggbranschen eller hantverkaryrke är meriterande
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett varierat arbete i projekt med olika komplexitet
Möjlighet att utvecklas inom projektering
En arbetsplats med fokus på samarbete, trivsel och ansvar
Arbeta med trä som byggmaterial – ett hållbart alternativ i byggbranschenKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Fredrik Morell
📞 010‐122 62 34
✉️ fredrik.morell@moelven.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan endast via extern webbplats Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moelven Limtre AB
(org.nr 556023-8023)
Bruksgatan 8 (visa karta
)
545 31 TÖREBODA Kontakt
Projektchef
Fredrik Morell fredrik.morell@moelven.se 0101226234 Jobbnummer
9974600