Projektör
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektör för uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på deltid, med en omfattning på 80 procent.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Med anledning av den nya tunnelbanan som byggs så har myndigheten åtagit sig att se till att frigöra två 33 kV-brytare i Ellevios ställverk i Sn Skanstull. För att lyckas med detta behöver de bygga om sitt 33 kV elnät på vissa delar. Kabelförbanden som kraftförsörjer Ls Sandsborg behöver förläggas i nytt läge så att Ls Sandsborg i stället får sin kraftförsörjning från Ls Skärmarbrink. På de nya kabelförbanden kommer även Ls Johanneshov få sin kraftförsörjning. En ny förläggningsväg behöver hittas så att Ls Johanneshov kan få kraftmatning från 33 kV-kabelförbanden som ligger förlagda i korsningen Hammarbybacke och Hammarbyvägen. I samråd med myndigheten ska en komplett projektering med erforderliga handlingar upprättas. Projekteringen och handlingarna ska kunna användas för att i ett senare skede upphandla en utförandeentreprenad.
Följande handlingar ska tas fram inom ramen för uppdraget:
• Tekniska beskrivningar
• Ritningar för kabelstråken inklusive detaljritningar för skarvar, förband, övergångar och integrationspunkter.
• Mängdförteckning och kalkyl för att utföra schakt och kabelförläggning.
Inom ramen för uppdraget ingår även rollen som Bas-P.
All dokumentation ska upprättas på svenska. Alla handlingar ska levereras i PDF- och DWG-format.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 4 års erfarenhet av projektering av kabelförläggning i mellanspänningsnivå ( 33 kV) Erfarenhet från att ha arbetat med EBR och dess tillämpning i kabelprojektering i minst 3 projekt. Minst 3 års erfarenhet av att självständigt upprätta tekniska beskrivningar och ritningar enligt svensk standard (AMA, SS-EN m.fl.). Beskriv i CV under aktuella uppdrag vilken standard konsult arbetat med. Erfarenhet från minst 3 uppdrag i rollen som BAS-P inom infrastrukturprojekt. Erfarenhet från minst 3 projekt av att upprätta mängdförteckning och kalkyl för schakt och kabelförläggning.
Meriterande
Erfarenhet från minst 3 projekt där projektet har utförts i stadsmiljö (d.v.s. direkt i anslutning till eller på vägar, spårområde, gc-banor och liknande). Erfarenhet från minst 1 projekt av att arbetat med relevanta tillståndsprocesser (ledningsrött, fornlämningar, schakttillstånd eller liknande) i kabelförläggningsprojekt. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9463498