Projektör - Borås kommun - Byggjobb i Borås

Borås kommun / Byggjobb / Borås2021-07-06Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till Dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefoniservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 400 personer arbetar på Servicekontoret.På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 200 medarbetare. Verksamheten är indelad i fyra arbetsområden. En viktig stödfunktion är vår kalkylenhet som bistår Entreprenadavdelningen med kalkylering av olika projekt. Vi söker nu en projektör till vår kalkylenhet.Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter inom projektering där du ges möjlighet att arbeta med hela arbetskedjan, från inmätning, projektering till utförande. Verksamheten bedrivs utifrån ett beställar- utförarkoncept, vilket innebär att du i din roll som projektör kommer att arbeta som utförare ut mot kommunens förvaltningar och bolag.Ditt uppdrag innebär en roll där du arbetar självständigt, men också med stöd från kollegor på förvaltningen. Du är behjälplig med digital mängdning inför kalkylering, att ta fram TA-planer och efterkalkylering. Likaså kommer du arbeta med att öka kvalitén för relationshandlingar och övrig slutdokumentation. I ditt arbete som projektör kommer du även arbeta med att skapa möjligheter att visualisera objekt vid byggnation för att kunna lösa problem och ge förbättringsförslag direkt på plats.Du har en vidareutbildning som högskoleingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektering där du bedrivit och arbetat i projektform.Du har dokumenterad erfarenhet av projektering med hjälp av exempelvis AutoCAD Map 3D 2021, då du självständigt kommer arbeta med att ta fram digitala CAD underlag. Eftersom du kommer arbeta med mark- och gatubyggnation, ser vi att du behärskar exempelvis programvaran NovaPoint. Moduler inom Väg Bas, Väg Prof, Vägmärken Prof, Vägmärken ser vi är viktiga kompetenser hos dig. Du har kunskaper i Officepaketet. Du talar flytande svenska i tal och skrift. Du är ansvarsfull, strukturerad och van vid att självständigt hantera flera arbetsuppgifter parallellt med varandra. B-körkort är ett krav.Frågor kan i första hand besvaras under vecka 31 och vecka 32.Fackliga företrädare nås genom Borås Stads växel 033 - 35 70 00.I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.Varaktighet, arbetstidTillsvidare Tillsvidare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.2021-07-06Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-16Borås kommun5849131