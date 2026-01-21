Projektmetallurg till Siemens Energy
2026-01-21
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Ta plats i en dynamisk roll där du driver innovation och kvalitet i ett fullt utrustat metallurgiskt laboratorium i Finspång. Du blir en del av ett mångsidigt team på 30 yrkespersoner, inklusive materialingenjörer, tekniker, experter och kemingenjörer, som alla arbetar tillsammans i ett toppmodernt laboratorium. Teamet trivs i en mångsidig, dynamisk och inkluderande miljö där samarbete och kunskapsdelning är centrala i varje projekt.
Som Projektmetallurg kommer du bland annat att:
Utföra metallografiska undersökningar av olika gas turbindelar i samband med felanalys, avvikelser, kvalitetssäkring och produktionsutveckling
Stötta FoU-projekt i nära samarbete med ingenjörer och experter för att driva innovation
Forma dina ansvarsområden utifrån dina styrkor och intressen, och bidra både till det dagliga arbetet och långsiktiga projekt
I rollen får du möjlighet att påverka ditt eget arbete, utveckla din kompetens, bidra till både produktion och FoU, och göra verklig skillnad inom energiteknik. Profil
Du har en masterexamen inom materialteknik, metallurgi eller liknande område
Du är nyfiken, läraktig och en god lagspelare med kommunikativ förmåga
Du behärskar engelska obehindrat; svenska är ett plus
Du är noggrann, analytisk och strukturerad
Du trivs med att samarbeta i team men kan även arbeta självständigt
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
