Projektmedarbetare till Sandvikens kommun!
2025-09-17
Vi söker en erfaren projektmedarbetare för ett uppdrag på Sandbacka Science Park! Är du en strukturerad lagspelare med öga för detaljer? Vill du vara med och driva projekt från idé till verklighet? Då kan du vara den projektmedarbetare vi söker! Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Som projektmedarbetare på Sandbacka Science Park har du en avgörande roll i att stödja projektledaren och övriga projektdeltagare att uppnå projektets mål. Du bidrar aktivt i projektarbetet och delar information internt om projektet och dess insatser på ett kommunikativt sätt. I din roll fungerar du även som ambassadör för Sandbacka Science Park vid möten med företag och andra intressenter. Du kommer tillhöra kommunstyrelseförvaltningen.
Detta är ett konsultuppdrag som startar 2025-11-01 och kommer uppskattningsvis att pågå under 6 månader på 100%.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs
• Arbeta tillsammans med övriga medarbetare för att främja ett effektivt samarbete och uppnå gemensamma mål
• Sätta sig in i projektets bakgrund, mål och ramar för att kunna bidra på bästa sätt
• Förhålla sig till de regelverk som tillämpas för offentligt finansierade projekt såsom till exempel offentlig upphandling, offentlighetsprinciper och otillbörligt gynnande
• Assistera projektledaren i arbetet med att uppfylla projektmålen och delta aktivt i planering och riskstyrning
• Dela kunskap, föreslå förbättringar och rapportera avvikelse
• Regelbundet rapportera läge och resultat till projektledaren samt stötta med projektdokumentation
• Verka som ambassadör för projektet och säkerställa att företagsbesök och insatser dokumenteras korrekt (såsom t.ex. deminimishantering)
VI SÖKER DIG SOM
• Har lägst kandidatexamen från industriell ekonomi/ekonomi/datavetenskap eller liknande utbildning
• Har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i EU-finansierade projekt eller liknande erfarenhet
• Har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att skapa och utveckla kundrelationer samt att samverka med en mångfald av aktörer
• Kan starta den 1 november 2025
• Har god kommunikativ förmåga i såväl svenska som i engelska i tal och skrift
• Har B-körkort samt är öppen för en del resande i tjänsten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Du arbetar proaktivt och lösningsorienterat och bör ha förmågan att hantera flera olika arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö. Rollen är varierad och ställer därmed höga krav på kreativitet, förmåga att anta ny kunskap och planeringsförmåga utöver den generella rollbeskrivningen.
