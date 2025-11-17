Projektmedarbetare
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Sociala jobb / Knivsta Visa alla sociala jobb i Knivsta
2025-11-17
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker en lokal projektmedarbetare till projektet Tidiga insatser i samverkan 2.0 där målgruppen är tredjelandsmedborgare, med andra ord personer från länder utanför EU. Ett spännande samarbete mellan Region Uppsala och sju av länets kommuner: Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
Projektet handlar om att utveckla tidiga insatser som möter målgruppens behov både på grupp- och individnivå. Genom tidiga och träffsäkra åtgärder vill vi skapa bättre förutsättningar för etablering, integration och delaktighet för tredjelandsmedborgare.
Projektet vill bland annat bidra till:
* snabbare och starkare språkutveckling,
* ökad kunskap om det svenska samhället,
* samt förbättrad samverkan både regionalt och nationellt för en mer likvärdig och inkluderande etablering.
Som lokal projektmedarbetare blir du ett viktigt stöd för vår lokala projektsamordnare. Du kommer arbeta med deltagarna lokalt i olika insatser som vi tillsammans skapar för tredjelandsmedborgarna. Rollen innebär också att du stöttar vår projektsamordnare i att utveckla, sprida och kvalitetssäkra projektets aktiviteter genom aktiv medverkan i projektgruppen, utbildningar, spridningsinsatser och utvärderingar.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära människor, bidra till samhällsutveckling och samtidigt vara en del av ett starkt och engagerat samverkansprojekt i hela länet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning och att du har erfarenhet och kunskap om målgruppen. Du har även insyn i och erfarenhet från offentlig verksamhet. Har du dessutom kunskap om arbetsmarknadsfrågor både teoretiskt och praktiskt samt kännedom om den lokala eller regionala arbetsmarknaden, ser vi det som en stor tillgång.
Vi tror att du är en person som med lätthet bygger förtroende och relationer, samtidigt som du lösningsfokuserad. Du samarbetar gärna, bidrar till ett gott arbetsklimat och ser värdet i att utvecklas tillsammans med andra. Samt som vi gärna ser att du har ett genuint engagemang för målgruppen och brinner för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för oss är ditt engagemang och din drivkraft minst lika viktiga som dina erfarenheter.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Hanna Caselunghe Harén hanna.haren@knivsta.se +46703068512 Jobbnummer
9608044