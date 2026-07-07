Projektledare- fastighetsutveckling till Rådr, Borås/Göteborg
Jerrie AB / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2026-07-07
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eller i hela Sverige
Om rollenI tjänsten som Projektledare kommer du att driva utvecklingsprojekt som hjälper fastighetsägare att skapa lönsamma, attraktiva och långsiktigt hållbara boendemiljöer för sina hyresgäster. Du arbetar nära kunden genom hela processen – från första analys och nulägeskartläggning till implementering, uppföljning och fortsatt utveckling. Rollen handlar lika mycket om att bygga förtroende, förstå kundens affär och identifiera nya möjligheter som att säkerställa ett tydligt och framgångsrikt genomförande av varje uppdrag. Du blir en viktig del i att utveckla Rådrs affärer genom att omvandla kundinsikter till relevanta uppdrag, långsiktiga relationer och nya erbjudanden.
Du kommer att arbeta i en dynamisk startup-miljö med erfarenheten och tryggheten från Modexa i ryggen. Här blir din entreprenöriella ådra, din förmåga att skapa framdrift och din vilja att hugga tag där det behövs avgörande. Du trivs med att växla mellan strategiska kunddialoger, affärsutveckling och operativ projektledning och du motiveras av att vara med och bygga något nytt tillsammans med både kollegor och kunder. Rollen är placerad i Borås, men med flexibilitet för arbete i Göteborg. Resor runt om i landet kommer förekomma frekvent.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Leda och driva projekt inom fastighetsutveckling och varsam renovering, från analys till implementering.
Utveckla och implementera Renoveringsmanualen för fastighetsägare.
Genomföra workshops och facilitera beslutsprocesser
Analysera data och ta fram kalkyler för att optimera fastighetsekonomi och driftnetto.
Bidra till Rådrs affärsutveckling genom att bygga relationer, förstå kundbehov, identifiera nya uppdrag och utveckla relevanta erbjudanden.
Vara en rådgivande partner till fastighetsägare och stötta dem i strategiska beslut kring investeringar, hållbarhet och långsiktig fastighetsutveckling.
Samordna olika intressenter och skapa framdrift i projekt där både affär, teknik och människor behöver mötas.
Vi söker dig somär en trygg, affärsdriven och strukturerad projektledare med flera års erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsprojekt, gärna inom fastighetsbranschen. Du har god förståelse för fastighetsekonomiska samband och ser snabbt hur strategiska beslut påverkar både affär, förvaltning och boendeupplevelse. Kanske har du tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, egen konsultverksamhet eller projektledning inom ROT. Det är meriterande om du har ett etablerat nätverk i branschen och är van att skapa förtroende i kunddialoger där nya behov och möjligheter växer fram. Högre akademisk utbildning inom fastighetsekonomi, projektledning eller motsvarande är meriterande men inte ett krav.
Som person ser vi att du har ett naturligt förtroendeingivande sätt och förmåga att leda, engagera och skapa energi i möten med olika typer av människor. Du är lyhörd nog att förstå kundens verkliga behov, men också tillräckligt drivande för att omsätta idéer till konkreta nästa steg. Din entreprenöriella anda gör att du trivs i en miljö där allt inte är färdigbyggt, där du själv ser vad som behöver göras och tar ansvar för att få det att hända. Du kombinerar analys med handling, bygger relationer över tid och drivs av att skapa lösningar som ger tydligt värde för kunden. Du har lätt för att växla mellan strategiska diskussioner i styrelserum och praktiska frågor ute i verksamheten.
Vad vi erbjuder digHos Rådr blir du en del av ett entreprenöriellt bolag med erfarenheten från Modexa i ryggen. Du får stort ansvar, möjlighet att påverka och en central roll i att utveckla både kunduppdrag och Rådrs fortsatta erbjudande. Här får du arbeta nära fastighetsägare i projekt som bidrar till en mer hållbar, attraktiv och lönsam fastighetsutveckling. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du kommer arbeta både i Borås, Göteborg och hemifrån, med goda möjligheter till professionell utveckling och till att vara med och forma Rådrs fortsatta tillväxt.
AnsökanI den här rekryteringen samarbetar Rådr med Jerrie. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jonna Berglöv på jonna.berglov@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV via jerrie.se. Urval sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 17 augusti. Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Åsboholmsgatan 30 (visa karta
)
504 51 BORÅS Arbetsplats
Rådr Kontakt
Jonna Berglöv jonna.berglov@jerrie.se Jobbnummer
9994690